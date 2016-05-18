  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین:

مناطق نمونه گردشگری قزوین موجب رونق اقتصادی استان می شود

مناطق نمونه گردشگری قزوین موجب رونق اقتصادی استان می شود

قزوین- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: در استان شش منطقه نمونه گردشگری تعریف شده که تکمیل آنها به توسعه و رونق گردشگری و اقتصاد استان کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی در مراسم کلنگ زنی منطقه گردشگری باغ تابان که عصر چهارشنبه در قزوین برگزار شد گفت: در شرایط پسابرجام با راهبردهای تدوین شده در دولت تدبیر و امید زمینه توسعه گردشگری فراهم شده که یکی از مهمترین حوزه ها ایجاد فضای کسب و کار است.

حضرتی بیان کرد:استان قزوین بدلیل داشتن ویزگی های شاخصی مانند اقلیم مناسب، آثار تاریخی، طبیعت و چشم انداز زیبا، قرار گرفتن در محدوده بازار بزرگ استانهای تهران و البرز و مسیر شمال و شمالغرب کشور می تواند شرایط بسیار خوبی برای رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.

۱۳۶۰ اثر ثبت شده در استان قزوین

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۱۳۶۰ ثبت شده در استان داریم و با وجود اقلیم بسیار مناسب می توانیم در مسیر توسعه گردشگری منطقه گامهای مهمی برداریم.

وی اضافه کرد: سند آمایش سرزمین با دستور استاندار محترم قرار است بازنگری شده و محور گردشگری نیز در آن لحاظ شود و این نوع حمایت ما را امیدوارتر می کند که کارهای خوبی در این عرصه محقق شود.

حضرتی گفت: منطقه نمونه گردشگری باغ تابان در مسیر الموت قرار دارد و در صورت تکمیل شدن قادر است نقش مهمی در تبدیل شدن اسنان قزوین به قطب گردشگری و ایجاد اشتغال ایفا کند.

 

 

 

کد مطلب 3662453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها