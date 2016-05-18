مناطق نمونه گردشگری قزوین موجب رونق اقتصادی استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی در مراسم کلنگ زنی منطقه گردشگری باغ تابان که عصر چهارشنبه در قزوین برگزار شد گفت: در شرایط پسابرجام با راهبردهای تدوین شده در دولت تدبیر و امید زمینه توسعه گردشگری فراهم شده که یکی از مهمترین حوزه ها ایجاد فضای کسب و کار است.

حضرتی بیان کرد:استان قزوین بدلیل داشتن ویزگی های شاخصی مانند اقلیم مناسب، آثار تاریخی، طبیعت و چشم انداز زیبا، قرار گرفتن در محدوده بازار بزرگ استانهای تهران و البرز و مسیر شمال و شمالغرب کشور می تواند شرایط بسیار خوبی برای رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.

۱۳۶۰ اثر ثبت شده در استان قزوین

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۱۳۶۰ ثبت شده در استان داریم و با وجود اقلیم بسیار مناسب می توانیم در مسیر توسعه گردشگری منطقه گامهای مهمی برداریم.

وی اضافه کرد: سند آمایش سرزمین با دستور استاندار محترم قرار است بازنگری شده و محور گردشگری نیز در آن لحاظ شود و این نوع حمایت ما را امیدوارتر می کند که کارهای خوبی در این عرصه محقق شود.

حضرتی گفت: منطقه نمونه گردشگری باغ تابان در مسیر الموت قرار دارد و در صورت تکمیل شدن قادر است نقش مهمی در تبدیل شدن اسنان قزوین به قطب گردشگری و ایجاد اشتغال ایفا کند.