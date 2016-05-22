مانع دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دو نماینده جمهوری خواه مجلس سنای آمریکا در نامه ای به «جک لو» وزیر خزانه داری آمریکا خواستار جلوگیری از دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا شدند.

«مارکو روبیو» و «مارک کرک» دو سناتور جمهوری خواه در این نامه که بعد از چند روز منتشر شده است از وزیر خزانه داری آمریکا خواستند مانع دسترسی ایران به گردش دلار در تجارت جهانی شود.

در این نامه دو نماینده جمهوری خواه تهدید کرده اند که در صورت عدم اجرای این درخواست مقامات معرفی شده این وزارت خانه در کنگره را تایید نخواهند کرد.

در نامه کرک و روبیو آمده است: ایران به صراحت از تروریسم حمایت کرده و برنامه های موشکی این کشور بر خلاف قراردادهای بین المللی است و نباید اجازه داد این کشور به بانک های خارجی نزدیک شود.

این دو نماینده کنگره از دولت اوباما خواستند در مقابل رفتارهای خطرناک ایران مقاومت کند و از اعطای امتیازات بیشتر به ایران خودداری کند.