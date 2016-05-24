به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی برگزاری دورههای مهارتی در استان بوشهر اظهار داشت: آموزشهای مهارتی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و سازمان فنیوحرفهای در این زمینه نقشی بسیار مهم دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۴۰ مرکز آموزش فنیوحرفهای در استان بوشهر بیان کرد: ۱۵ مرکز ثابت دولتی و ۱۲۵ آموزشگاه بخش خصوصی در زمینه ارائه آموزشهای مهارتی در استان بوشهر فعالیت دارند.
مدیرکل فنیوحرفهای استان بوشهر به ظرفیتهای بالای اقتصادی و صنعتی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با برنامهریزی صورت گرفته، آموزشهای مهارتی متناسب با ظرفیتهای استان به ویژه صنایع نفت و گاز و همچنین انرژی هستهای ارائه میشود.
وی با اشاره به رویکرد سازمان آموزش فنیوحرفهای برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه کشور، بیان کرد: باید نگرشها از کار دولتی به سمت کارآفرینی تغییر کند و در این راستا آموزهای بازارمحور در دستور کار است.
کازرونی از توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با مشاغل خرد و خانگی خبر داد و اضافه کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور باید نرخ مشارکت اقتصادی باید از طریق توسعه تولیدات غیر کارخانهای و مشاغل خرد و خانگی به ۴۸ درصد برسد.
وی همچنین با اشاره به توسعه آموزشهای مهارتی در مناطق محروم روستایی و عشایری، خاطرنشان کرد: آموزشهای مهارتی در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی در روستاهای استان بوشهر ارائه میشود.
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