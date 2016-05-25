به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از اتمام روند مراحل گزینشی بخشی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی ۱۳۹۴ این نهاد خبر داد و نکاتی را در این خصوص یادآور شد.

این اطلاعیه با اشاره به تلاش و همکاری واحدها و کارکنان نهاد (همچون: معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، معاونت اداری و مالی، هسته گزینش، و دیگر نهادها و دستگاه‌های مسئول) ضمن انتشار اسامی جمعی از پذیرفته‌شدگان مراحل گزینشی آزمون استخدامی ۱۳۹۴، نکاتی را در خصوصِ شروع به کار و سایر مراحل پیش‌رو عنوان کرده است که به شرح زیر است:

۱- از مجموع ۵۴۲ نفر پذیرفته‌شدگان مرحله علمی که توسط معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات به معاونت اداری و مالی اعلام کرده است که تعداد ۳۵۱ نفر به عنوان نفرات اصلی و ۱۹۱ نفر به عنوان نفرات ذخیره جهت طی مراحل گزینشی به هسته گزینش معرفی شده‌اند.

۲- از مجموع ۳۵۱ نفر پذیرفته شده اصلی، رسیدگی به پرونده ۱۰۹ نفر و طی مراحل گزینشی صورت پذیرفت و با اشتغال این افراد به صورت پیمانی موافقت به عمل آمد.

۳- رسیدگی به پرونده ۲۴۲ نفر پذیرفته شده اصلی دیگر تحت بررسی و سیر مراحل گزینش می‌باشد که پس از اعلام هسته گزینش به اطلاع خواهد رسید.

۴- یادآور می‌شود پذیرفته شدگان نهایی مربوط به ۲۲ استان (اردبیل، ایلام، آذربایجان‌غربی، بوشهر، خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان، البرز، کرمانشاه، فارس،کردستان و یزد) است و اسامی پذیرفته‌شدگان دیگر استان‌ها نیز متعاقباً اعلام می‌شوند.

۵- اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی به همراه دعوت‌نامه‌های مربوط به حضور در نهاد و انجام مراحل اداری استخدام جهت ادارات کل استانی ارسال خواهد شد.

۶- شروع به کار افراد پذیرفته شده پس از طی مراحل استخدام (دریافت مدارک، استعلامات مربوطه، اخذ تاییدیه تحصیلی، طی دوره کارآموزی و آموزش توجیهی بدو استخدام بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه) طی بخشنامه و مکاتبات مربوطه از سوی معاونت اداری و مالی ابلاغ خواهد شد.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان همچنین ضمن تبریک، برای کلیه پذیرفته‌شدگان در پیمودن مسیر دشوار خدمت‌رسانی در کتابخانه‌های عمومی کشور آروزی موفقیت می‌کند.

اسامی پذیرفته شدگان این آزمون را می توان از اینجا دید.