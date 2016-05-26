قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز پنچ شنبه برای اولین بار تقریبا به بیشترین رقم در ۷ ماه اخیر رسید، این در حالی است که افزایش قیمت نفت به دنبال انتشار آمار کاهش قابل توجه در ذخایر نفت خام آمریکا رقم خورد که به طرز قابل توجه ای کمتر از حد انتظار بود.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۳۱ سنت افرایش به رقم ۵۰ دلار و ۵ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۲۳ سنت افزایش در برابر ۴۹ دلار و ۷۹ سنت به ازای هر بشکه معامله شد. البته از جمله عوامل دیگر افزایش جهانی قیمت نفت به روند صعودی بورسهای جهانی بر می گردد.

همچنین به گفته تحلیلگران اقتصادی، قیمت ۵۰ دلاری نفت می تواند بار روانی در بازار ایجاد کند که این امر منجر به تقویت بیشتر بهای طلای سیاه خواهد شد. آمار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۰ می با ۴.۲ میلیون بشکه به ۵۳۷.۱ میلیون بشکه رسید که بیشترین روند کاهش هفتگی در ۷ هفته اخیر را به خود اختصاص داده است.