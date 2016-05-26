  1. استانها
  2. بوشهر
۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

معاون استاندار بوشهر:

بخشی از آب شرب استان بوشهر از شیرین‌سازی آب دریا تامین می‌شود

بخشی از آب شرب استان بوشهر از شیرین‌سازی آب دریا تامین می‌شود

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در استان بوشهر، با ساخت چندین دستگاه آبشیرین‌کن، بخشی از آب شرب استان بوشهر از شیرین‌سازی آب دریا تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن باستی صبح پنجشنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه آب شیرین‌کن بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهایی در زمینه تامین منابع آبی روبرو است و بخشی از آب این استان از طریق شیرین‌سازی آب دریا انجام می شود.

وی از تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز استان بوشهر اطریق شیرین‌سازی آب دریا خبر داد و افزود: ساخت چندین ایستگاه آبشیرین‌کن در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است و شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه هستیم.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به صدور مجوز ساخت آبشیرین‌کن با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در برخی نقاط استان بوشهر، بیان کرد: آبشیرین‌کن کنگان با ظرفیت روزانه ۱۰ هزار مترمکعب سال گذشته افتتاح شد.

وی روند اجرای آبشیرین‌کن ۱۰ هزار مترمکعبی بوشهر را نیز رضایت‌بخش دانست و اضافه کرد: امیدواریم با رفع موانع و افزایش شتاب اجرای پروژه، نیمه نخست امسال به بهره برداری خواهد رسید.

باستی افزود: یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌های استان بوشهر، استحصال آب از دریا و شیرین‌سازی ان است که می‌تواند کمبودهای منابع آبی در استان را رفع کند.

کد مطلب 3668796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها