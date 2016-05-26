به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن باستی صبح پنجشنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه آب شیرینکن بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهایی در زمینه تامین منابع آبی روبرو است و بخشی از آب این استان از طریق شیرینسازی آب دریا انجام می شود.
وی از تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز استان بوشهر اطریق شیرینسازی آب دریا خبر داد و افزود: ساخت چندین ایستگاه آبشیرینکن در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است و شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه هستیم.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به صدور مجوز ساخت آبشیرینکن با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در برخی نقاط استان بوشهر، بیان کرد: آبشیرینکن کنگان با ظرفیت روزانه ۱۰ هزار مترمکعب سال گذشته افتتاح شد.
وی روند اجرای آبشیرینکن ۱۰ هزار مترمکعبی بوشهر را نیز رضایتبخش دانست و اضافه کرد: امیدواریم با رفع موانع و افزایش شتاب اجرای پروژه، نیمه نخست امسال به بهره برداری خواهد رسید.
باستی افزود: یکی از برنامههای مهم و اولویتهای استان بوشهر، استحصال آب از دریا و شیرینسازی ان است که میتواند کمبودهای منابع آبی در استان را رفع کند.
نظر شما