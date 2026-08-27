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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

ثبت ۱.۳ میلیون سفر نوروزی؛ اردبیل در جمع قطب‌های گردشگری کشور

ثبت ۱.۳ میلیون سفر نوروزی؛ اردبیل در جمع قطب‌های گردشگری کشور

اردبیل- مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل از ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار سفر به این استان در نوروز امسال خبر داد .

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت یک میلیون و سیصد هزار سفر به استان اردبیل در ایام نوروز بر اساس آمار رسمی خبر داد و اظهار کرد: اردبیل در کنار استان های خراسان رضوی، اصفهان و شیراز به عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری کشور شناخته شده است.

وی رفع موانع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را از دیگر دستاوردهای مهم برشمرد و افزود: استان اردبیل بر اساس ارزیابی های کشوری، رتبه اول را در این زمینه و همچنین رتبه نخست بازاریابی گردشگری در میان ادارات کل میراث فرهنگی را کسب کرده است.

برگزاری همایش سرمایه گذاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به افزایش چشمگیر متقاضیان موافقت های اصولی و حضور شرکت های سرمایه گذار پس از برگزاری همایش سرمایه گذاری، شرایط را برای جهش های آینده نگرانه در منطقه مهیا دانست.

تردد بی رویه خودروها در محور گردشگری

وی به محور گردشگری در مسیر آستارا به اردبیل اشاره کرد و افزود: با دستور استاندار اردبیل، نگرانی بابت تردد بی رویه خودروها در این مسیر برطرف شده و طرح هایی نظیر احداث پارکینگ، فضاهای پذیرایی و مسیرهای هدایت شده در دست اجراست تا از ورود خودرو به عرصهدهای طبیعی جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در پایان، سفر رئیس جمهور به استان را زمینه ساز رشد و توسعه گردشگری دانست و از ادامه روندهای حمایتی برای تحقق این هدف خبر داد.

کد مطلب 6929366

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