واژگونی سوناتا در اتوبان نطنز–کاشان باعث مصدومیت ۳ نفر شد

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سوناتا در اتوبان نطنز–کاشان، نرسیده به سایت، مرکز ارتباطات اورژانس بلافاصله نیروهای اورژانس را به محل حادثه اعزام کرد.

وی ابراز کرد: در پی این حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سان‌آرا و نیروهای امدادی هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و اقدامات لازم را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: این حادثه سه مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های لازم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی ،جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر در مسیرهای برون‌شهری را از عوامل مؤثر در پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد.