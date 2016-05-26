به گزارش خبرنگار مهر، علیمردان جعفری ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح هفت پروژه صنعتی و تولیدی شهرک های صنعتی شماره دو و سه دزفول اظهار کرد: در دو سال گذشته حدود پنج میلیارد تومان اعتبار در قالب ۱۷ پروژه در شهرک های صنعتی شماره دو و سه دزفول هزینه شده است.

وی افزود: سال گذشته با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان پروژه ایجاد تصفیه خانه در راستای تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی شماره دو دزفول با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی و استانی شروع به احداث شده که از این میزان اعتبار استانی تاکنون بیش از یک میلیارد تومان محقق شده است.

مدیر شهرک های صنعتی شماره ۲ و ۳ دزفول، پساب های صنعتی ناشی از کارخانه های موجود در مسیر شهرک حمزه را یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی شهرستان دزفول برشمرد و افزود: قطعا احداث این تصفیه خانه با حجم ۲۵۰ مترمکعب درروز گام مهمی در راستای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی خواهد بود، ضمن اینکه این تصفیه خانه اکنون در پیشرفت ۳۳ درصدی قرار دارد.

جعفری با بیان اینکه در دو سال گذشته ۴۰ سرمایه گذار در شهرک های صنعتی شماره دو و سه دزفول برای اشتغال و تولید جذب شده اند، گفت: این امر مرهون تلاش ها و پیگیری های مسئولان دزفول به ویژه فرماندار و نماینده مجلس شهرستان بوده است.

وی با بیان اینکه کارخانه دانی نو تولید کننده تخصصی خوراک آماده طیور در کمتر از یک و نیم سال با همت مدیران آن ساخته شد و درحال حاضر برای ۶۵ نفر اشتغال ایجاد کرده، تصریح کرد: امروز خوشبختانه توانسته ایم چهار پروژه تولیدی و سه پروژه عمرانی را در دزفول به مناسبت چهارم خرداد افتتاح و کلید بزنیم.

مدیر شهرک های صنعتی شماره ۲ و ۳ دزفول میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد چهار پروژه پست برق شهرک شماره ۳، افتتاح ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره ۲، افتتاح واحد تولید خوراک دام کارخانه دانی نو و کلنگ زنی زمین احداث کارخانه خوراک آبزیان را ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برشمرد و گفت: این چهار پروژه برای ۱۲۶ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهند کرد.

اختصاص ۸ میلیارد تومان اعتبار

حمیدی پور مدیر کارخانه تولید کننده تخصصی خوراک آماده طیور نیز در این آیین اظهار کرد: این مجموعه که سابقه خدمات ارزنده زیادی به مرغداران شهرستان داشته اکنون شروع به احداث کارخانه کرده و وارد عرصه تولید شده است.

وی میزان اعتبار هزینه شده توسط بخش خصوصی برای راه اندازی واحد تولیدی تخصصی خوراک آماده طیور را هشت میلیارد تومان برشمرد و افزود: ۱۵ درصد از باقیمانده اعتبار ساخت این واحد نیز توسط بخش دولتی تامین شده است ضمن اینکه هدف ما بهبود و ارتقای کیفیت در تمام مراحل تولید به مشتریان است.

به گزارش مهر، هفت پروژه ساختمان اداری، واحد تولید تخصصی خوراک طیور، واحد بسته بندی چاپر، دو کارگاه تولید تیرچه صنعتی، کلنگ زنی کارخانه خوراک آبزیان در شهرک صنعتی شماره ۲ و راه اندازی پست برق شهرک صنعتی شماره ۳ ظهر امروز پنجشنبه با حضور مسئولان شهرستان و استان ازجمله علی مهدی پور معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی خوزستان به مناسبت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول افتتاح و به بهره برداری رسیدند.