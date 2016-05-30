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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

با هدف تقویت برگزاری محافل و مجالس قرآنی؛

جشنواره «خدمات قرآنی» از ابتدای ماه رمضان در مشهد برگزار می شود

جشنواره «خدمات قرآنی» از ابتدای ماه رمضان در مشهد برگزار می شود

مشهد- دبیر برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان، جشنواره خدمات قرآنی باهدف تقویت برگزاری محافل قرآنی در شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، محمد حسین جمال‌زاده اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن ماه میهمانی خدا، جشنواره خدمات قرآنی با هدف تقویت برگزاری محافل و مجالس قرآنی در سطح شهر مشهد، از ۱۱ تا ۲۰ خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

دبیر برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد افزود: تشکل‌ها، مساجد و جلسات خانوادگی قرآنی می‌توانند از این ویژه‌برنامه‌ها بهره‌مند شوند. اعزام قاری، حافظ، مفسر، ترتیل‌خوان و ارائه بن هدیه قرآن کریم از جمله برنامه‌های اجرایی این جشنواره است.

جمال‌زاده با اشاره به برگزاری ویژه برنامه نذر افطار در ایام ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: نذر افطار یک فراخوان مردمی، شامل نذر بسته‌های ساده افطاری است که در معابر عمومی و مناطق محروم شهری توزیع می‌شود.

به گفته وی، فرهنگسرای قرآن و عترت هدایت‌گری این برنامه را برعهده دارد و پیش‌بینی شده هر روز سه هزار افطاری در ایام ماه رمضان، بین روزه‌داران توزیع شود.

مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد در ادامه تصریح کرد: یکی از برنامه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شده در این ماه، انس با قرآن در محافل، مساجد و بوستان‌هاست که تلاش شده از حضور قاریان بین‌المللی در این برنامه‌ها استفاده شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقه‌ای با عنوان زیر سایه قرآن در این ماه خبر داد و افزود: این مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان بوده و در راستای حفظ قرآن برگزار می‌شود.

جمال‌زاده با اشاره به بحث حضور مردم در بوستان‌ها بعد از افطار، اضافه کرد: در نظر داریم تا اوقات خوشی را در فرصت‌های طلایی این ماه برای خانواده‌ها رقم بزنیم، از این رو برنامه‌های جُنگ و مسابقه همراه با ترتیل‌خوانی را در کمپ غدیر، پارک کوهسنگی و بوستان حجاب تدارک دیده‌ایم.

وی گفت: «عطر معرفت» نیز عنوان برنامه‌ای است که مخاطبان می‌توانند پاسخ سوالات خود را از زبان مشاوران دینی بشنوند؛ این برنامه در بوستان‌های کوهسنگی و حجاب و کمپ غدیر برگزار می‌شود که از برنامه‌های بوستانی به شمار می‌رود.

دبیر برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد افزود: در ایام ماه مبارک رمضان به همت فرهنگسرای زیارت به مدت ۲۰ شب نمایش تئاتری با عنوان قیام گوهرشاد ویژه اصناف اجرا می‌شود.

وی اجرای پاتوق‌های سرود مردمی در پارک‌ها و معابر عمومی را از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام برشمرد و ادامه داد: در ایام ماه پرفضیلت رمضان، مسابقه‌هایی با موضوع فلسطین ویژه خانواده‌ها در بوستان‌های سطح شهر مشهد برگزار می‌شود.

جمال‌زاده، به برگزاری برنامه افطاری محله اشاره و اظهار کرد: این برنامه‌های افطاری ویژه خانواده‌ها به همراه جشن، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز در بوستان وحدت اجرا می‌شود.

وی تولیدات فرهنگی را از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام دانست و عنوان کرد: کتابچه ادعیه ماه رمضان و آثاری با موضوع قدس و فلسطین در ایام ماه میهمانی خدا تولید و منتشر می‌شود.

مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد گفت: یکی از برنامه‌های مهم این ماه مسجد محوری است که با همین نگاه برنامه سلامت و طب را در مساجد خواهیم داشت؛ هم‌چنین «بهانه وصل» عنوان برنامه‌ای است که به منظور حمایت از اعتکاف‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3672106

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