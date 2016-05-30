جشنواره «خدمات قرآنی» از ابتدای ماه رمضان در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، محمد حسین جمال‌زاده اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن ماه میهمانی خدا، جشنواره خدمات قرآنی با هدف تقویت برگزاری محافل و مجالس قرآنی در سطح شهر مشهد، از ۱۱ تا ۲۰ خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

دبیر برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد افزود: تشکل‌ها، مساجد و جلسات خانوادگی قرآنی می‌توانند از این ویژه‌برنامه‌ها بهره‌مند شوند. اعزام قاری، حافظ، مفسر، ترتیل‌خوان و ارائه بن هدیه قرآن کریم از جمله برنامه‌های اجرایی این جشنواره است.

جمال‌زاده با اشاره به برگزاری ویژه برنامه نذر افطار در ایام ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: نذر افطار یک فراخوان مردمی، شامل نذر بسته‌های ساده افطاری است که در معابر عمومی و مناطق محروم شهری توزیع می‌شود.

به گفته وی، فرهنگسرای قرآن و عترت هدایت‌گری این برنامه را برعهده دارد و پیش‌بینی شده هر روز سه هزار افطاری در ایام ماه رمضان، بین روزه‌داران توزیع شود.

مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد در ادامه تصریح کرد: یکی از برنامه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شده در این ماه، انس با قرآن در محافل، مساجد و بوستان‌هاست که تلاش شده از حضور قاریان بین‌المللی در این برنامه‌ها استفاده شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقه‌ای با عنوان زیر سایه قرآن در این ماه خبر داد و افزود: این مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان بوده و در راستای حفظ قرآن برگزار می‌شود.

جمال‌زاده با اشاره به بحث حضور مردم در بوستان‌ها بعد از افطار، اضافه کرد: در نظر داریم تا اوقات خوشی را در فرصت‌های طلایی این ماه برای خانواده‌ها رقم بزنیم، از این رو برنامه‌های جُنگ و مسابقه همراه با ترتیل‌خوانی را در کمپ غدیر، پارک کوهسنگی و بوستان حجاب تدارک دیده‌ایم.

وی گفت: «عطر معرفت» نیز عنوان برنامه‌ای است که مخاطبان می‌توانند پاسخ سوالات خود را از زبان مشاوران دینی بشنوند؛ این برنامه در بوستان‌های کوهسنگی و حجاب و کمپ غدیر برگزار می‌شود که از برنامه‌های بوستانی به شمار می‌رود.

دبیر برنامه‌های ماه مبارک رمضان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد افزود: در ایام ماه مبارک رمضان به همت فرهنگسرای زیارت به مدت ۲۰ شب نمایش تئاتری با عنوان قیام گوهرشاد ویژه اصناف اجرا می‌شود.

وی اجرای پاتوق‌های سرود مردمی در پارک‌ها و معابر عمومی را از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام برشمرد و ادامه داد: در ایام ماه پرفضیلت رمضان، مسابقه‌هایی با موضوع فلسطین ویژه خانواده‌ها در بوستان‌های سطح شهر مشهد برگزار می‌شود.

جمال‌زاده، به برگزاری برنامه افطاری محله اشاره و اظهار کرد: این برنامه‌های افطاری ویژه خانواده‌ها به همراه جشن، برگزاری مسابقات و اهدای جوایز در بوستان وحدت اجرا می‌شود.

وی تولیدات فرهنگی را از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام دانست و عنوان کرد: کتابچه ادعیه ماه رمضان و آثاری با موضوع قدس و فلسطین در ایام ماه میهمانی خدا تولید و منتشر می‌شود.

مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت مشهد گفت: یکی از برنامه‌های مهم این ماه مسجد محوری است که با همین نگاه برنامه سلامت و طب را در مساجد خواهیم داشت؛ هم‌چنین «بهانه وصل» عنوان برنامه‌ای است که به منظور حمایت از اعتکاف‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود.