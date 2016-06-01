طرح «کوله کتاب» در روستاهای محروم گیلان آغاز شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های گیلان، مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به اجرای طرح «کوله کتاب» در روستاهای محروم استان اظهار کرد: این طرح در ۹ روستا اجرا می شود.

امیر محمدپور به ظرفیت های ویژه گیلان در حوزه های فرهنگی از جمله کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: استان گیلان جزو اولین ها در حوزه ایجاد کتابخانه های عمومی در کشور است.

وی ادامه داد: با وجود اقدامات ارزنده ای که در راستای ایجاد کتابخانه های عمومی در سراسر استان انجام شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله فراوانی احساس می شود.

محمدپور روستاهای گیلان را جزو مستعدترین مناطق برای ایجاد کتابخانه های سیار دانست و با اشاره به راه اندازی نخستین کتابخانه سیار شمال کشور در منطقه آزاد بندر انزلی گفت: تجربه راه اندازی این کتابخانه سیار بسیار مفید بوده و استقبال مردم روستاهای بندر انزلی از این طرح بسیار امیدوارکننده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان اجرای طرح های ابتکاری از جمله اجرای طرح «کوله کتاب» در مناطق روستایی را یکی از طرح های خوب در حوزه ترویج خواندن در میان مادران، کودکان و نوجوانان این مناطق عنوان کرد و با استقبال از اجرای طرح کوله کتاب در ۹ روستای محروم، آن را گامی امیدبخش در جهت اعتلای خواندن در سراسر گیلان دانست.

طرح کوله کتاب در روستاهایی با جمعیت کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر اجرا می شود.

در هر کوله ۱۱۰ تا ۱۴۰ عنوان کتاب با موضوعات کودک و نوجوان، زنان و مهارت های زندگی وجود دارد و بصورت چرخشی در بازه زمانی یک ماهه به روستاهای هدف منتقل می شود.