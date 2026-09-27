محمدی: افتتاح کتابخانه سیار گامی ارزشمند در جهت تقویت نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه سیار رودسر اظهار کرد: این کتابخانه سیار با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال راهاندازی شده و در راستای عدالت فرهنگی و توسعه زیرساختها، به ارتقای سطح فرهنگی و پوشش نقاط کمتر برخوردار شهرستان کمک میکند.
وی افتتاح این کتابخانه را گامی مؤثر در تقویت نشاط اجتماعی، تعمیق فرهنگ مطالعه و کاهش فاصلههای فرهنگی دانست و افزود: این خودرو تجهیز شده میتواند بخشی از کمبود فضای کتابخوانی و فرهنگی شهرستان را جبران کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی گیلان با اشاره به بهرهمندی مناطق کمبرخوردار از خدمات این کتابخانه سیار گفت: با راهاندازی این خودرو، دسترسی آسان به منابع مکتوب، برنامههای فرهنگی و خدمات کتابخوانی برای روستاها و محلات کمبرخوردار فراهم میشود.
وی تصریح کرد: برنامهریزی شده است که تورهای علمی و فرهنگی در کنار فعالیت کتابخانههای سیار در نقاط روستایی برگزار شود تا به ترویج فرهنگ مطالعه و تحقق اهداف فرهنگی کمک کند.
محمدی با بیان اینکه این کتابخانه سیار سومین واحد فعال استان پس از رشت و انزلی است، افزود: در صورت تأمین اعتبارات لازم، تا پایان سال خودروهای سیار دیگری به مجموعه کتابخانهها افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت اختصاص زمین مناسب در شهرستان رودسر، عملیات احداث یک کتابخانه استاندارد نیز آغاز میشود.
مدیرکل کتابخانههای گیلان همچنین از افتتاح ۸۹مین کتابخانه عمومی استان خبر داد و گفت: بهزودی کتابخانه محلهمحور مدرسهای در شهرستان لنگرود به بهرهبرداری میرسد و مجموع کتابخانههای عمومی استان به ۹۰ باب خواهد رسید.
به گفته وی، بیش از ۴۸ هزار عضو فعال در کتابخانههای استان حضور دارند و روند عضویت نیز مطلوب است. همچنین با فراهم شدن امکان عضویت سراسری، اعضا میتوانند از خدمات ۴۴۰۰ نقطه خدمتی در سراسر کشور بهرهمند شوند.
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