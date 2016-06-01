به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک حلول ماه رمضان، بایدها و نباید‌های پلیس در این ماه را تشریح کرد.



متن این بیانیه به این شرح است: بار دیگر ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا فرا می‌رسد و مردم خداجو و مومن آماده می‌شوند تا ادب حضور در ضیافت پروردگار را سرمایه خوشبختی دنیا و آخرت خود سازند. معنویت و فضای روح بخش این ماه مبارک چنان بر ایران اسلامی حاکم می‌شود که همگان با شوق در صدد اندوختن توشه معنوی و ذخیره آخرت خود هستند.



بی‌تردید امسال نیز همانند سال‌های گذشته، مردم مومن و پارسا با فرا رسیدن ماه مبارک خود را آماده می‌کنند تا با شعور و شعف وصف ناپذیر در مهمانی خدا شرکت کنند و از این فرصت بی نظیر کمال استفاده و فیض معنوی را ببرند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن این ماه بزرگ بر اساس وظایف مکتبی و قانونی، رعایت نکات زیر را یادآور می‌شود.



- به منظور رعایت حال مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند، متصدیان مراکز پذیرایی بین راهی، پایانه ها، فرودگاه و راه آهن می توانند با اخذ مجوز از پلیس نظارت بر اماکن عمومی با رعایت شئون اسلامی با استتار مکان، به گونه ای که در ملا عام تظاهر به روزه خواری صورت نگیرد، فعالیت کنند.



- مراکز پذیرایی فاقد مجوز از اذان صبح تا اذان مغرب اجازه فعالیت نداشته و در صورت مشاهده برابر ضوابط و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.



- تمامی رانندگان و سرنشینان وسائل نقلیه اعم از عمومی و شخصی موظف به رعایت حرمت ماه مبارک رمضان بوده و از هرگونه تظاهر به روزه خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات مکتبی اجتناب کنند.



- افرادی که بنا به دلایلی از جمله بیماری، مسافرت و ... قادر به روزه گرفتن نیستند، با رعایت شئون ماه مبارک رمضان از خوردن و آشامیدن در ملاعام خودداری کنند.



-نیروی انتظامی در زمان افطار و شب های قدر که حضور و تردد مردم عزیز تراکم بیشتری دارد، تلاش می کند با حضور مأموران خود رفت و آمد را تسهیل و امنیت را ارتقاء بخشد و البته همکاری مردم و روزه داران بسیار راهگشا خواهد بود.



یکی از جهات معنوی این ماه مبارک رعایت بیش از پیش عفاف و حجاب و دوری از ناهنجاری ها است؛ لذا انتظار می رود همگان ضمن رعایت فضای معنوی حاکم بر جامعه، اخلاق و پوشش اسلامی را مراعات کرده و در این مهم نیروی انتظامی را یاری کنند.



نیروی انتظامی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به عموم مسلمانان جهان خاصه رهبر معظم انقلاب در این بیانیه آورده است، ان شاء الله توفیق درک شب های پر فضیلت قدر و بهره مندی از لحظه لحظه‌های با ارزش این ماه معنوی، به عنوان اندوخته‌ای ارزشمند برای قاطبه مومنان حاصل شود.