مناظره «مبانی تاسیس علم اجتماعی در ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در مناظره ای با عنوان «مبانی تاسیس علم اجتماعی در ایران؛ فقه یا ادبیات؟» گفت و گو خواهند کرد.

رضا صمیم و اسمعیل خلیلی در این نشست که به همت انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری پژوهشکده برگزار می شود به بحث و تبادل نظر می پردازند.

در نشست «مبانی تاسیس علم اجتماعی در ایران؛ فقه یا ادبیات؟» فرهنگ ارشاد، محمدجواد زاهدی، حسین سراج زاده و محمدامین قانعی راد نیز حضور خواهند داشت. این نشست روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس انجمن به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

حضور عموم علاقه مندان در این نشست آزاد است.