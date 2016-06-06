کاشی های مسروقه مسجد نصیرالملک ارزش مالی ندارد/ متولی پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس موسوی ظهر دوشنبه در نشست خبری فعالیت های اخیر این مجموعه در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، در خصوص ناتوانی سازمان اوقاف در نگهداری از مساجد تاریخی شیراز تاکید کرد: این مسجد متولی دارد و آنها باید پاسخگو باشند از طرفی دیگر بارها از نیروی انتظامی درخواست داشته ایم که مامور و محافظ برای این مجموعه ها قرار دهد و شاید از سرقت در زمانی روی داده که مامورین نبودند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اوقاف از این مجموعه ها درآمد دارد و باید از آنها نگهداری کند تصریح کرد: مشکل مالی برای مراقبت از این مجموعه نداریم و برنامه ریزی های مناسب برای نصب دوربین انجام داده ایم اما باید بدانید کاشی های سرقت شده ارزش مالی ندارد و تنها ارزش تاریخی داشته است.

مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: این کاشی ها مربوط به دوره قاجار است.

حجت الاسلام موسوی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه سازمان میراث فرهنگی وظیفه حفاظت از املاک اوقاف را ندارد، گفت: اینگونه مساجد ارزش تاریخی دارند و ثبت شده هستند بنابر این همگان باید برای نگهداری از آن تلاش کنند.

وی در خصوص جایگزینی کاغذ بر روی محل کاشی های سرقت شده، گفت: به هرحال شاید خواستند کاری انجام دهند که این زشتی نمای مسجد به چشم نیاید.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان فارس یادآورشد: این سرقت شنبه شب انجام شده و تا کنون نیز هیچ اثری از کاشی های به سرقت رفته وجود ندارد.

حجت الاسلام موسوی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، که تمهیدات امنیتی سازمان اوقاف در گذشته و زمان سرقت کوبه در این مسجد نیز کارایی نداشته است، گفت: به هرحال برنامه ریزی های دقیق برای راه اندازی دوربین های جدید در این مسجد انجام شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص عدم امنیت در مساجد دیگر نیز گفت: برای تمامی مساجد تاریخی که تحت نظارت اوقاف فارس است تمهیدات امنیتی دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار کاشی مسجد تاریخی نصیرالملک شنبه شب به سرقت رفت در حالیکه مدتی قبل نیز کوبه در اصلی مسجد سرقت شده بود.

مسجد نصیرالملک از جمله آثار تاریخی استان فارس و کشور است که در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد.