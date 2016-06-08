در محور کرمانشاه - پاوه؛ واژگونی خودروی پژو ۵ کشته و مجروح بر جای گذاشت

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از کشته و مجروح شدن ۵ نفر در پی واژگونی خودروی پژو در محور کرمانشاه به پاوه خبر داد.