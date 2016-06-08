۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۱۶

در محور کرمانشاه - پاوه؛

واژگونی خودروی پژو ۵ کشته و مجروح بر جای گذاشت

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از کشته و مجروح شدن ۵ نفر در پی واژگونی خودروی پژو در محور کرمانشاه به پاوه خبر داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور کرمانشاه به پاوه روستای دره بیان متاسفانه سبب مجروح شدن ۴ تن و مرگ یک نفر شد.

آزادی ساعت ۱۳:۳۵ امروز چهارشنبه را زمان وقوع این حادثه بیان کرد و افزود: یک نفر از مجروحان با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان قدس پاوه منتقل شد.

وی با اشاره به تلاش عوامل اورژانس برای خدمت رسانی به مصدومان این حادثه گفت: ۳ نفراز مصدومان تصادفی توسط وسیله نقلیه شخصی منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه در پایان خواستار توجه جدی شهروندان نسبت به رعایت مسائل ایمنی در جاده‌ها شد.

کد مطلب 3681327

