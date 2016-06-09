استقرار ناوهای هواپیمابر آمریکایی در دریای مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است قصد دارد پیش از نشست ناتو در شهر ورشو لهستان دو ناو هواپیمابر جنگی به دریای مدیترانه اعزام کند.

پنتاگون می گوید اعزام ناوهای جنگی آمریکا به منطقه مدیترانه در واکنش به فعالیت های نظامی روسیه در منطقه صورت خواهد گرفت.

«هری ترومن» فرمانده آمریکایی ناوهای جنگی می گوید هدف اصلی از اعزام این ناوها مبارزه با تروریست های داعش است.

این دو ناو جنگی با عنوان آیزنهاور قرار است از نیروهای ویژه آمریکایی در اروپا نیز حمایت کند.

اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه شرق اروپا در حالی انجام می شود که نشست امنیتی ناتو در ورشو با هدف بررسی بحران اوکراین و اقدامات نظامی روسیه در منطقه شرق اروپا برگزار خواهد شد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین روز سه شنبه گفته بود اقدامات ناتو در دریای بالتیک موجب از بین رفتن فضای امنیت و اعتماد بین کشورهای منطقه می شود.