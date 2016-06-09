فروشگاه صنايع دستی سمنان افتتاح شد

جعفر صفاخواه در خلال افتتاح فروشگاه صنايع دستي سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين فروشگاه به مناسبت گراميداشت روز جهاني صنايع‌دستي در خانه صنايع دستي سمنان واقع در بلوار شريف واقفي افتتاح شد.

وي هدف از راه اندازي اين فروشگاه را حمايت از هنرمندان و ايجاد چرخه اقتصادي در حوزه توليد صنايع‌دستي عنوان كرد و گفت: توليدات هنرمندان صنايع‌دستي سمنان در اين فروشگاه در معرض ديد و فروش علاقمندان به هنر صنايع دستي قرار مي‌گيرد.

معاون صنايع‌دستي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان با بيان اينكه اين فروشگاه توسط اداره كل به بخش خصوصي (انجمن صنعتگران صنايع دستي) به عنوان مشاركت دولتي واگذار شده است، افزود: بهره برداران با ايجاد دكوراسيون مناسب، در اين فروشگاه، صنايع دستي اصيل استان را عرضه مي‌كنند.

صفاخواه با اشاره به اينكه در حال حاضر پنج فروشگاه صنايع دستي استاندارد در استان سمنان فعال است، گفت: اين مركز تحت نظارت معاونت صنايع دستي اداره كل فعاليت مي‌كند.

وي افزود: بيشتر خدماتي كه در حوزه صنايع دستي استان قابل واگذاري بوده به بخش خصوصي و پيشخوان دولت واگذار شده است و اداره كل بر اين خدمات نظارت دارد.

معاون صنايع‌دستي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان گفت: تا كنون بسياري از ابنيه تاريخي و مراكز آموزشي استان از جمله ساختمان‌هاي آموزشي – توليدي كلاته خيج، ابرسج، تويه دروار، ارگ، تدين، كارخانه پنبه گرمسار، فروشگاه دامغان و ... به هنرمندان صنايع دستي واگذار شده است.