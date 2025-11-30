اسماعیلی: حضور در نمایشگاه صنایع دستی بازخورد واقعی دارد

سارا اسماعیلی، هنرمند گلیمباف اردبیلی که بهتازگی در نمایشگاه صنایع دستی اردبیل شرکت کرده، درباره تجربه حضور در این رویداد و تأثیر نمایشگاهها بر فروش و دیدهشدن محصولات در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به نظرم مهمترین مزیت، ارتباط مستقیم با مشتری است. وقتی خریدار گلیم را از نزدیک لمس میکند، رنگ نخها را میبیند و درباره روند بافت از خود هنرمند میپرسد، تصمیم خرید برایش آسانتر میشود. ما در فضای مجازی هم فعالیت داریم، اما نمایشگاه تجربهای متفاوت است. همچنین حضور در نمایشگاه باعث میشود بازخورد واقعی دریافت کنیم؛ اینکه مردم چه طرحهایی را بیشتر میپسندند یا چه ابعادی فروش بیشتری دارد.
وی افزود: در نمایشگاه اخیر، چند گلیم بزرگ و تعداد زیادی گلیمچه کوچک فروختم؛ آثاری که شاید ماهها در کارگاه میماند تا مشتری مناسب خود را پیدا کند. خیلی از بازدیدکنندهها حتی اگر همان لحظه خرید نکنند، شماره تماس یا پیج کاری را میگیرند و بعداً سفارش میدهند. نمایشگاهها نوعی برندسازی طبیعی برای هنرمند هستند.
اسماعیلی گفت: در نمایشگاه اردبیل چند خریدار از تهران و تبریز حضور داشتند که بعد از دیدن گلیمها، برای سفارش عمده کارت گرفتند. بعضی افراد هم در مورد ارسال به خارج از ایران سوال میپرسیدند. نمایشگاهها اگر درست برنامهریزی شوند، میتوانند مسیر صادرات را برای هنرمندان باز کنند.
اسماعیلی بیان کرد: اولین موضوع، تبلیغات گستردهتر است. خیلی از مردم بعد از نمایشگاه به من پیام دادند که خبر نداشتند این رویداد برگزار شده است. دوم، طراحی استاندارد غرفهها؛ نور مناسب و چیدمان درست خیلی در دیدهشدن اثر نقش دارد. سوم اینکه بهتر است در کنار فروش، بخشهای آموزشی مثل کارگاههای زنده بافت هم برگزار شود تا مخاطب با فرایند تولید آشنا شود. این آشنایی باعث احترام بیشتر به زحمت هنرمند و در نتیجه افزایش تمایل به خرید میشود.
وی افزود: گلیم اردبیل سابقه و هویت مشخصی دارد، اما هنوز آنطور که باید معرفی نشده است. در این نمایشگاه توانستیم نقشمایههای قدیمی، رنگهای طبیعی و شیوههای سنتی بافت را به نسل جوان نشان دهیم. خیلیها حتی نمیدانستند برخی طرحها از نمادهای عشایری الهام گرفته شده. این نمایشگاه باعث شد مردم دوباره ارزش گلیم اصیل اردبیلی را درک کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: به نظر من حمایت از صنایع دستی فقط خرید یک محصول نیست؛ حمایت از یک فرهنگ، یک هویت و یک شیوه زندگی است. نمایشگاهها این فرصت را فراهم میکنند که مردم بهطور مستقیم با این فرهنگ ارتباط برقرار کنند. امیدوارم برگزاری این نمایشگاهها استمرار داشته باشد تا ما هنرمندان بتوانیم با انگیزه بیشتری کار کنیم.
