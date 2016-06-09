سلمان پویا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت آتش سوزی منطقه تنگ بلاغی تاکید کرد: در حدود ساعت ۱۱ آتش تا حدودی مهار شده بود اما متاسفانه در حال حاضر در منطقه تنگ بلاغی که همان زیستگاه خرس قهوه ای است شدت گرفته است.

وی ادامه داد: بالگرد حاضر در منطقه چند سرویس انجام داد اما طی یک ساعت گذشته به دلیل پایان یافتن ساعت پروازی خلبان، بالگرد نیز زمین گیر شده و امکان رساندن نیروی انسانی مردمی وجود ندارد.

دبیر شورای بخش پاسارگاد با اشاره کمبودهای موجود، گفت: در حال حاضر نیاز فراوان به آب معدنی در شهرستان پاسارگاد وجود دارد و درخواست ما از همگان رساندن آب معدنی به پاسارگاد است.