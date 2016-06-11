به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر شنبه در نشست خبری در خصوص اقدامات این ستاد با بیان اینکه ارتفاع دریاچه ارومیه در ۲۰ خرداد ۹۵ نسبت به همین زمان در سال گذشته ۵۲ سانتی متر افزایش یافته است افزود: تراز دریاچه رومیه در ۲۰ خرداد سال ۹۳ در رقم ۱۲۷۰.۶۱ سانتی متر بود که این رقم در سال قبل از آن ۱۲۷۰.۹۹ سانتی متر ثبت شده بود بنابراین امسال رقم ۵۲ سانتی متر در روند ارتفاع آب به ثبت رسیده و این بدین معنی است پروسه ثبیت طبق برنامه پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه ۷۷ مورد از ۱۰ پروژه‌ای که از سوی دولت برای احیا دریاچه ارومیه مصوب شده در حال اجراست و اجرای این پروژه‌ها تأثیر به سزایی در افزایش ارتفاع آب دریاچه داشته است افزود: تراز دریاچه ارومیه در ۲۰ خرداد امسال ۱۲۷۱.۰۷ سانتی متر است که این رقم سال گذشته در همین زمان ۱۲۷۰.۵۵ سانتی متر بود.

بهادری گفت: در بحث اجرای پروژه‌های ستاد احیا دریاچه ارومیه سه محور اساسی رعایت شده و موجب بهبود وضعیت آبی این دریاچه شده که شامل لایروبی رودخانه‌ها به عنوان مجاری وردی آب، اتصال زرینه رود و سیمینه رود و رها سازی آب سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

دریاچه ارومیه در حال حاضر ۳ میلیارد مترمکعب آب دارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه ستاد احیا دریاچه ارومیه رساندن تراز این دریاچه به رقم تراز اکولوژیک یعنی عدد ۱۲۷۴.۱ سانتی متر است که در این صورت امکان حیات آرتمیا نیز در این زیستگاه پدید می‌آید و این رقم به ۱۴ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد در حالیکه هم اکنون ۳ میلیارد متر مکعب آب در دریاچه داریم.

نماینده مجری ستاد احیا دریاچه ارومیه افزود: تراز نرمال دریاچه ارومیه به ۲۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد و تراز حداکثری نیز که پیشتر به ثبت رسیده ۱۲۷۸ متر است که بعید است دوباره این رقم تکرار شود.

وی گفت: هم اکنون هر روز حدود ۰.۵ سانتی متر از آب دریاچه تبخیر می‌شود بنابراین تا انتهای شهریور ۴۵ سانتی متر از ارتفاع دریاچه کم می‌شود با این حال بیش از ۵۰ درصد سطح دریاچه ارومیه آب دارد و این وضعیت امید بخش است.

بهادری با بیان اینکه برنامه ستاد احیا در حوزه کشاورزی کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب است که توسط سازمان جهاد کشاورزی پیگیری می‌شودادامه داد:حفاری تونل ۳۶ کیلومتری انتقال آب از کانی سیب نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است و با ورود و نصب دستگاه جدیدی که به‌تازگی به انجام رسیده روند احداث این تونل شتاب می‌گیرد و طبق برنامه مقرر است روزانه ۱۵ متر از این تونل حفاری شود تا در سال ۹۷ به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ فعالیت های احیایی دریاچه ارومیه آغاز شده و اندکی بیش از یک سال از این امر می گذرد، اظهار داشت: لایروبی روخانه ها و مجاری ورودی به دریاچه، اتصال زرینه رود به سیمینه رود، آزادسازی آب سدهای حوضه آبریز دریاچه و اجرای طرح های صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی از جمله کارهایی است که در خصوص احیای این دریاچه تاکنون انجام شده است.

بهادری با اشاره به اینکه با وجود افزایش نیم متری تراز آبی، عمق آب دریاچه ارومیه یک متر بالاتر آمده است، گفت: به علت افزایش میزان آب، نمک ها حل شده و دریاچه ارومیه قابل قایقرانی شده است.

مرحله احیای دریاچه ارومیه بعد از پروسه تثبیت آغاز می شود

وی میزان آب موجود در دریاچه ارومیه را در حال حاضر حدود سه میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود: هم اکنون در سطح حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع از دریاچه ارومیه آب وجود دارد که امیدوارکننده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اتمام مرحله تثبیت آب دریاچه ارومیه سعی می کنیم که مرحله احیا نیز با اجرای طرح های انتقال آب حوضه به حوضه، انتقال پساب شهرهای بزرگ نظیر ارومیه و تبریز و همچنین اجرای آبیاری تحت فشار در کنار مدیریت بهتر منابع آبی در حوضه به ثمر برسد تا زمینه رسیدن دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک ۱۲۷۴.۱ متری و حجم ۱۴.۵ میلیارد متر مکعبی فراهم شود.

بهادری با تاکید بر این که مهمترین کار در این راستا اجرای موفق طرح های فرهنگی و اجتماعی است، ادامه داد: باید دستگاه های اجرایی که اعتبار این اقدامات به آنها داده شده، وارد کار شوند تا بتوانیم سرعت رسیدن به موفقیت را در احیای دریاچه ارومیه دوچندان کنیم.

وی از احتمال کناره گیری خود از نمایندگی مجری طرح احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: در صدد هستیم که فردی مجرب و کاردان برای این امر منصوب شود تا فعالیت های احیا بدون وقفه ادامه یابد.

دریاچه ارومیه از سال ۷۴ به صورت مستمر با مشکل خشکسالی رو به رو بوده و همواره تراز آن با کاهش متوسط ۴۰ سانتیمتری در هر سال مواجه می شد که با اقدامات احیایی دولت تدبیر و امید، روند کاهش آب آن متوقف شده و امسال سطح آب این دریاچه حدود نیم متر نسبت به سال گذشته و بیش از یک متر نسبت به ابتدای سال آبی جاری افزایش یافته است.