به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و ششمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران، دوشنبه ۲۴ خرداد به نمایش فیلم «قاعده بازی» به کارگردانی ژان رنوآر اختصاص دارد.

پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی با حضور کیوان کثیریان و مجید برزگر برگزار می‌شود.

«قاعده بازی» فیلمی فرانسوی است که در سال ۱۹۳۹ توسط ژان رنوآر قبل از شروع جنگ جهانی دوم ساخته شد. داستان فیلم درباره افرادی از قشر مرفه جامعه است که در ویلایی نزدیک آل سایس جمع شده‌اند تا بنا بر عادت همیشگی پایان هفته را به شکار خرگوش و پرنده بپردازند.

فیلم «قاعده بازی» دوشنبه ۲۴ خرداد ماه ساعت ۱۷ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.