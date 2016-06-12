اضافه شدن ۶ بازیگر جدید به سریال «روزهای بیقراری»

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال «روزهای بیقراری» به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی همچنان با حضور بازیگران اصلی شامل پژمان بازغی، الهام حمیدی، سارا صوفیانی، کامران تفتی و با حضور ابوالفضل پورعرب در تهران ادامه دارد و روزهای پایانی تصویربرداری در لوکشین‌های تهران ۶ بازیگر جدید به گروه پیوستند.

والیه علوی، عطیه غبیشابی، حمیدرضا هدایتی، حسام منظور، فاطمه واحدی و زهرا برومند ۶ بازیگری جدیدی هستند که به «روزهای بیقراری» پیوسته‌اند و با توجه به تنوع جغرافیایی این سریال و تصویربرداری در ۴ استان مختلف دو بازیگر از اصفهان، یک بازیگر از همدان و یک بازیگر از گیلان نیز حضور دارند.

در هفته گذشته تصویربرداری سکانس‌های مربوط به منزل سارا با بازی پژمان بازغی، سارا صوفیانی و کامران تفتی به پایان رسید و گروه تولید در حال حاضر در بیمارستان گاندی مشغول به کار هستند.

همچنین بهروز امامی فوق تخصص قلب و عروق در این سریال در نقش واقعی خودش حضور پیدا کرده و به دلیل همراهی صمیمانه مدیریت و پرسنل هتل - بیمارستان گاندی با گروه تولید «روزهای بیقراری» امیرحسین شریفی تهیه‌کننده این سریال از این عزیزان تشکر و قدردانی کرد.

پرهام وفایی مشغول تدوین همزمان «روزهای بیقراری» است و شاهرخ شریفی نیز کار صداگذاری را آغاز کرده است.

عوامل اصلی سریال «روزهای بیقراری» عبارتند از کارگردان: کاظم معصومی، نویسنده: مهدی بهپور، مدیر تصویربرداری: شهریار اسدی، مدیر صدابرداری: آرش برومند، مدیر برنامه ریزی: نغمه نظری، مدیر چهره پردازی: جلال امیری مرندی، طراح صحنه و لباس: شیرین بویایی دوست، تدوینگر: پرهام وفایی، انتخاب بازیگران: شاهرخ شریفی، هماهنگی تولید:مهدی شریفی، دستیار: حمید باب الحوائج، عکاس:سیما محمدی، مشاور رسانه ای: احسان هوشیارگر، مدیر تولید: جعفر صمدی، تهیه کننده: امیر حسین شریفی به سفارش حوزه سیمای استان ها.