به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۱ و همزمان با دولت نهم خبری منتشر شد که از تبدیل خیابان ویلای تهران به پیاده‌راه صنایع دستی خبر می‌داد. محمد‌حسن صالحی، معاون صنایع دستی وقت در نشست مسئولان بانک‌های عامل اجرای طرح اختصاص جوایز به صنایع دستی اعلام كرده بود: رییس شورای شهر با وجود آنكه نظر مساعدی درباره پیاده‌راه كردن برخی خیابان‌ها در تهران ندارد اما با پیاده كردن این طرح در خیابان ویلا موافقت كرده است.

صالحی تأکید کرده بود: بهترین محل برای تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی در تهران، خیابان ویلاست و ما نباید دنبال احداث فضاهای غیرواقعی باشیم یا بخواهیم جایی تازه به بازارچه ‌ها اختصاص دهیم آن هم در شرایطی که خیابان‌هایی مثل خیابان ویلا آماده تبدیل به بازارچه صنایع دستی هستند. بنابراین اگر شهرداری این خیابان را پیاده‌راه كند با تاییدی كه از رییس شورای شهر تهران گرفته‌ایم این خیابان تبدیل به یک بازارچه دائمی صنایع‌دستی می‌شود.

وی در تشریح امتیازات و ویژگی‌های این خیابان برای اجرای این طرح هم گفته بود: اكثر صرافی‌ها، هتل‌ها و آژانس‌های قدیمی در این منطقه است؛ می‌توان رستوران‌های سنتی، داروخانه‌های سنتی و مراكز فروش لباس‌های سنتی را در این خیابان متمركز كرد تا تبدیل به یک مجموعه كامل گردشگری شود. اگر این خیابان از ابتدای كریمخان تا طالقانی، حالت پیاده راه به خود بگیرد و ساختمان‌های دولتی واقع در این محدوده به این امر واگذار شوند شاهد رونق فراوان بازار صنایع‌دستی در تهران و ایجاد محلی زیبا برای شهروندان و توریست‌های خارجی خواهیم بود.

رایزنی‌هایی که سه ساله شد

سه سال گذشت. ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه‌نگاری و تشکیل جلسه با شورای شهر و معاونت ترافیک خبر داد و گفت: ما با معاونت ترافیک تهران صحبت کرده‌ایم تا خیابان و مسیر جایگزینی را تعریف کنند. چراکه در تهران بهترین محل برای تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی، خیابان ویلاست و ما نباید دنبال احداث فضاهای تازه و غیرواقعی باشیم، در حالی‌كه خیابان‌هایی مثل خیابان ویلا آماده تبدیل شدن به بازارچه است.

به نوعی پس از گذشت سه سال، گفته‌های معاونت پیشین صنایع‌دستی تکرار شد؛ بی آن‌که حرف تازه‌ای به میان بیاید.

مدتی پس از طرح این موضوع از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، خبرنگار مهر این پرسش را با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در میان گذاشت و روند کارها را از او جویا شد.

فکر بدی نیست اما دردی دوا نمی‌شود!

مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کرد و گفت: این‌که خیابان استاد نجات الهی به پیاده‌راه تبدیل شود، تصمیمی است که در دولت قبل گرفته شده و فکر بدی هم نیست اما واقعیت این‌ است که با پیاده‌راه شدن خیابان استاد نجات‌الهی (ویلا) دردی از صنایع دستی ما درمان نمی‌شود. نهایت این‌که این خیابان، به بورس صنایع دستی تبدیل می‌شود و مغازه‌داران، شرایط بهتری خواهند داشت.

همزمان با برگزاری نمایشگاهی که هر سال و همزمان با ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع دستی برگزار می‌شود، بار دیگر خبرنگار مهر، طرح مساله کرد و از رجبعلی خسروآبادی درباره سرانجام طرح تبدیل خیابان ویلا به پیاده‌راه صنایع دستی پرسید و او همان حرف‌های پیشین را تکرار کرد و از نبود خیابان جایگزین خبر داد و به طرح دوباره همه مواردی پرداخت که بارها و بارها تکرار شده بود.

چهار سال از ارائه طرح مورد نظر مبنی‌بر تبدیل خیابان ویلا به پیاده راه صنایع دستی می‌گذرد و هنوز این طرح اجرایی و مکتوب نشده و ظاهرا عزمی جدی برای عملی شدن آن وجود ندارد. نه سازمان میراث فرهنگی، اقدام عاجلی انجام می‌دهد و نه شهرداری دغدغه انجام این کار را دارد.

وقتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با بی‌میلی به این پرسش پاسخ می‌دهد و جواب پرسش‌‌ها را به معاونش حواله می‌دهد، چه انتظاری می‌توان داشت!؟