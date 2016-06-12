به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای کاهش مشکلات عرصه تعلیم و تربیت در استان بوشهر برداشته شده است و طرحهای خوبی را در دست اجرا داریم.
وی ادامه داد: برخی از مدارس شبانهروزی استان بوشهر با مشکلاتی روبرو هستند که برای رفع این مشکلات باید از همه ظرفیتها و بهویژه کمکهای خیرین استان استفاده شود.
استاندار بوشهر از تدوین و اجرای طرح ساماندهی مدارس شبانهروزی استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات این مدارس باید از ظرفیت خیرین، شهرداریها و دهیاریها استفاده شود.
وی از تقویت بنیه علمی دانشآموزان در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: باید در کنار برنامههای آموزشی به موضوعات تربیتی نیز توجه ویژهای شود و افزایش مهارتهای زندگی در دانشآموزان از جمله این برنامهها است.
سالاری خواستار برگزاری مسابقه علمی ویژه دانشآموزان استان بوشهر در شبکه بوشهر شد و افزود: این مسابقه علمی از امسال کلید خواهد خورد و در قالب بخشهای مختلفی پخش میشود.
وی افزود: در راستای تقویت بنیه علمی دانشآموزان و برگزاری کلاسهای کنکور، ۱۲ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی به طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان استان بوشهر تخصیص خواهد یافت.
استاندار بوشهر از رفع مشکلات مدارس در مناطق کمتر برخوردار استان خبر داد و گفت: در تمامی نقاط استان بوشهر پژوهشسرا راهاندازی میشود.
