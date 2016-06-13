تبادل آتش در مرز افغانستان- پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، به دنبال تنش های ایجاد شده در مرز تورخم بین افغانستان و پاکستان، دولت اسلام آباد با اعلام اینکه این منطقه به محل رفت و آمد تروریست ها تبدیل شده است اقدام به نصب سیم خاردار در مرز خود با افغانستان کرد.

افغانستان نسبت به اقدام پاکستان برای احداث مانع و سیم خاردار در منطقه مرزی تورخم به شدت اعتراض کرد و تنش های مرزی بین دو کشور افزایش یافت که در نتیجه آن شب گذشته بین نیروهای امنتیی افغانستان و پاکستان تبادل آتش صورت گرفت و در نتیجه این تیراندازی ها یکی از نیروهای امنیتی پاکستان زخمی شد.

به دنبال این موضوع «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان نیز اعلام کرد که در راستای تامین امنیت بیشتر، اجازه حمل و نقل آزاد در این منطقه به کسی داده نمی شود.

وی افزود: مدیریت این منطقه مرزی برای ایجاد ثبات و امنیت در دو کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است.

لازم به ذکر است که مرز تورخم که بیش از یک ماه پیش به دلیل تشدیل مسائل امنیتی و تشدید اختلاف ها میان پاکستان و افغانستان، از سوی پاکستان بسته شده بود، چند روز پس از مسدود شدن و در نتیجه ملاقات «عمر زاخیلوال» سفیر افغانستان در پاکستان با «راحیل شریف» فرمانده ارتش این کشور بازگشایی شد.

مرز تورخم یکی از اصلی ترین گذرگاه های مرزی میان پاکستان و افغانستان است که نقش مهمی در تجارت و البته رفت و آمدها و تجارت غیرقانونی میان دو کشور دارد.