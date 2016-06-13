احتمال شیوع بیماری تب کریمه در کرمانشاه با آغاز فصل گرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر مجید همتی با اشاره به شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در فصل تابستان، اظهار کرد: تب کریمه کنگو نوعی بیماری ویروسی است که مشترک بین انسان و دام بوده و بدون هیچ گونه علامتی در دام دیده می شود.

وی ادامه داد: این بیماری در انسان بسیار خطرناک است و با تب آغاز شده و دارای علائمی مانند بی اشتهایی، تهوع، سردرد است و در نهایت موجب پارگی دیواره مویرگ ها در مغز و سکته مغزی می شود.

به گفته رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، این بیماری در دام از راه های مختلفی انتقال می یابد و مهمترین ناقل تب کریمه کنگو، کنه ها هستند و علاوه بر آنها گروهی از حشرات نیز عامل انتقال بیماری به شمار می روند.

همتی به دیگر راه های انتقال بیماری تب کریمه کنگو از دام به انسان اشاره داشت و اضافه کرد: خون و ترشحات دام آلوده تهدیدی بزرگ برای افرادی است که گوشت قرمز مورد نیاز خود را از کشتارهای خیابانی و غیر مجاز تهیه می کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: فردی که دچار این بیماری شود خون و ترشحات او نیز در بیمارستان می تواند عاملی برای انتقال باشد.

وی با اشاره به سم پاشی بدن و جایگاه های دام زیر نظر کارشناسان اداره کل دامپزشکی در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری، افزود: دامداران بایستی به طور مرتب و مستمر جایگاه و بدن دام های خود را سم پاشی کنند.

همتی با بیان اینکه قصاب ها، دامداران، دامپزشکان، پرستاران، سلاخ ها و افراد شاغل در میدان دام بیشتر در معرض این بیماری هستند، گفت: قصاب ها و سلاخ ها باید از لباس مخصوص و همچنین تجهیزات لازم همچون ماسک، روپوش و چکمه استفاده کنند و در زمان کار علاوه بر اینکه از خوردن و آشامیدن پرهیز کرده از گذاشتن چاقو میان دندان ها نیز خودداری کنند.