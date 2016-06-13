افتتاح پارک آبی بوستان غدیر همزمان با عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، متمم قرارداد پارک آبی بوستان غدیر که تغییراتی در نقشه و طرح داشت موضوعی بود که رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه در جلسه یکصدو هشتادم و چهارم شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.

مصطفی سعادت طلب اظهار کرد: مهم‌ترین بحث این قرارداد این است که به این دلیل که تغییراتی در طرح انجام شده باید قرارداد هم تغییراتی داشته باشد.

وی گفت: دو نکته در کمیسیون تصویب شده است یکی اینکه متمم را پذیرفتیم و مورد دوم این است که شروع بهره برداری را عید سعید فطر بیان کردیم تا شروع قرارداد ۱۵ ساله از همان تاریخ باشد.

برخی اعضای شورای شهر نسبت به برخی از بندهای این متمم تردیدهایی داشتند و خواستار بررسی بیشتر این متمم بودند.

شهردار قم با اعلام فوری بودن این لایحه، اظهار کرد: همزمان با عید فطر برای این پارک آبی مراسم افتتاحیه گذاشته‌ایم و باید قرارداد متمم به این روز برسد.

سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به نگرانی‌های اعضای شورای شهر راجع به مفاد این متمم، افزود: قرارداد تغییری نکرده و بحث‌های حقوقی کاملاً در شهرداری رعایت شده است.

وی با اشاره به بندی که به موجب آن سرمایه‌گذار می‌تواند بخشی از این مجموعه را به پیمانکاران جزء واگذار کند، گفت: این پارک آبی دو رستوران دارد و یک مرکز آب درمانی که سرمایه‌گذار این‌ها را می‌خواهد به پیمانکاران دیگر واگذار کند.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به دلایل تأخیر این پروژه اظهار کرد: عمده علت تأخیر بهره برداری پروژه این بوده که در قرارداد اولیه تأمین زیرساخت‌ها به عهده شهرداری بوده اما شهرداری هیچ یک از این تعهدات را اجرا نکرده است.

وی افزود: این‌ها الزاماً باید خودش را در قرارداد نشان دهد چرا که سرمایه‌گذار این کارها را خودش انجام داده و باید از سهم شهرداری خارج شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: عمده علت در دستور کار قرارگرفتن متمم همین موضوع زیرساخت‌ها است و اینکه سرمایه‌گذار دو سه سال برای مشکلات منابع طبیعی زمان از دست داده است.

در نهایت متمم قرارداد پروژه پارک آبی بوستان غدیر قم در این جلسه شورای شهر به تصویب رسید تا پیمانکار برای افتتاح در روز عید فطر خود را آماده کند.