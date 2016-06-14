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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توسعه مدارس طرح امین متناسب با شرایط در سراسر خوزستان

توسعه مدارس طرح امین متناسب با شرایط در سراسر خوزستان

اهواز ـ معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده سعی بر این است که مدارس طرح امین را متناسب با شرایط در سراسر خوزستان توسعه دهیم.

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان بر اساس تفاهمنامه هایی که با سازمان های مختلف از جمله حوزه های علمیه منعقد می کند، بنا دارد تا از پتانسیل ها و ظرفیت های مشارکت در این سازمان ها استفاده کند.

وی افزود: هر تفاهمنامه با هر سازمانی بخشی از کار را پیش می برد و حوزه های علمیه در حقیقت خود به نوعی کار تعلیم و تربیت انجام می دهند و به لحاظ ظرفیت های علمی و مذهبی مناسبی که در این حوزه ها وجود دارد، تزریق این ظرفیت ها به مدارس باعث پیشرفت های بسیار خوبی می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته این همکاری ها به خوبی وجود داشته و هم اکنون حدود ۱۷ مدرسه مقطع ابتدایی و دوره اول مقطع دبیرستان دخترانه و پسرانه با همکاری حوزه های علمیه اداره می شود.

رفیعی ادامه داد: ۱۷ مدرسه فوق در قالب طرح مدارس امین با بهره گیری از مدیریت افراد روحانی اداره می شوند. نتایج مطالعات و بررسی های آموزش و پرورش گواه رخداد اتفاقات خوب در این مدارس به دلیل همکاری حوزه علمیه است.

وی عنوان کرد: حوزه های علمیه هم ظرفیت های مالی خوبی را در رفع نقایص فیزیکی مدارس و تأمین تجهیزات آوردند و هم در بخش محتوایی که این قسمت خیلی باید مورد توجه قرار بگیرد، آموزه های خوبی را با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش وارد مدارس کرده اند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: ظرفیت های حوزه های علمیه در زمینه اردویی، جلسات انجمن اولیا و ارائه محتواهای آموزشی مناسب در کنار محتوای اصلی دروس نتایج خیلی خوبی را به وجود آورده است.

رفیعی یادآور شد: بر اساس پیگیری های انجام شده سعی بر این است که مدارس طرح امین را متناسب با شرایط در سراسر خوزستان توسعه دهیم و در حال حاضر شهرستان های بسیاری هم متقاضی راه اندازی این طرح در مدارس خود هستند.

وی خبر داد: برای اجرای این طرح رقابت خیلی خوبی در سطح استان ایجاد شده و به نظرم در وضعیت فعلی که آموزش و پرورش با تنگناهای بسیاری در بخش نیروی انسانی و همچنین امکانات و پشتیبانی روبروست ظرفیت حوزه های علمی نتایج بسیار خوبی را برای ما در پیش دارد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان گفت: در مدارس طرح امین متولی اصلی خود آموزش و پرورش است و هیچ گونه واگذاری انجام نشده ولی این مدارس با همکاری مشترک حوزه علمیه مدیریت می شود. در حقیقت آموزش های اصلی انجام و برنامه درسی دانش آموزان مطابق با کل کشور است اما یک سری برنامه های مکمل و فوق برنامه از سوی حوزه های علمیه اجرا خواهد شد.

رفیعی تأکید کرد: با ورود حوزه به مدارس طرح امین قطعا افکار مدیریتی آنها نیز به شیوه های تدریسی و مکمل ورود پیدا خواهد کرد. حوزه های علمیه ظرفیت بسیار بزرگی دارد و تاکنون به لحاظ تعامل بین بخشی که با سایر دستگاه ها دارند کارهای خوبی را برای این مدارس انجام دادند.

کد مطلب 3684996

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