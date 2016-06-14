توسعه مدارس طرح امین متناسب با شرایط در سراسر خوزستان

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان بر اساس تفاهمنامه هایی که با سازمان های مختلف از جمله حوزه های علمیه منعقد می کند، بنا دارد تا از پتانسیل ها و ظرفیت های مشارکت در این سازمان ها استفاده کند.

وی افزود: هر تفاهمنامه با هر سازمانی بخشی از کار را پیش می برد و حوزه های علمیه در حقیقت خود به نوعی کار تعلیم و تربیت انجام می دهند و به لحاظ ظرفیت های علمی و مذهبی مناسبی که در این حوزه ها وجود دارد، تزریق این ظرفیت ها به مدارس باعث پیشرفت های بسیار خوبی می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته این همکاری ها به خوبی وجود داشته و هم اکنون حدود ۱۷ مدرسه مقطع ابتدایی و دوره اول مقطع دبیرستان دخترانه و پسرانه با همکاری حوزه های علمیه اداره می شود.

رفیعی ادامه داد: ۱۷ مدرسه فوق در قالب طرح مدارس امین با بهره گیری از مدیریت افراد روحانی اداره می شوند. نتایج مطالعات و بررسی های آموزش و پرورش گواه رخداد اتفاقات خوب در این مدارس به دلیل همکاری حوزه علمیه است.

وی عنوان کرد: حوزه های علمیه هم ظرفیت های مالی خوبی را در رفع نقایص فیزیکی مدارس و تأمین تجهیزات آوردند و هم در بخش محتوایی که این قسمت خیلی باید مورد توجه قرار بگیرد، آموزه های خوبی را با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش وارد مدارس کرده اند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: ظرفیت های حوزه های علمیه در زمینه اردویی، جلسات انجمن اولیا و ارائه محتواهای آموزشی مناسب در کنار محتوای اصلی دروس نتایج خیلی خوبی را به وجود آورده است.

رفیعی یادآور شد: بر اساس پیگیری های انجام شده سعی بر این است که مدارس طرح امین را متناسب با شرایط در سراسر خوزستان توسعه دهیم و در حال حاضر شهرستان های بسیاری هم متقاضی راه اندازی این طرح در مدارس خود هستند.

وی خبر داد: برای اجرای این طرح رقابت خیلی خوبی در سطح استان ایجاد شده و به نظرم در وضعیت فعلی که آموزش و پرورش با تنگناهای بسیاری در بخش نیروی انسانی و همچنین امکانات و پشتیبانی روبروست ظرفیت حوزه های علمی نتایج بسیار خوبی را برای ما در پیش دارد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان گفت: در مدارس طرح امین متولی اصلی خود آموزش و پرورش است و هیچ گونه واگذاری انجام نشده ولی این مدارس با همکاری مشترک حوزه علمیه مدیریت می شود. در حقیقت آموزش های اصلی انجام و برنامه درسی دانش آموزان مطابق با کل کشور است اما یک سری برنامه های مکمل و فوق برنامه از سوی حوزه های علمیه اجرا خواهد شد.

رفیعی تأکید کرد: با ورود حوزه به مدارس طرح امین قطعا افکار مدیریتی آنها نیز به شیوه های تدریسی و مکمل ورود پیدا خواهد کرد. حوزه های علمیه ظرفیت بسیار بزرگی دارد و تاکنون به لحاظ تعامل بین بخشی که با سایر دستگاه ها دارند کارهای خوبی را برای این مدارس انجام دادند.