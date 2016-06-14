فریضه امر به‌ معروف و نهی از منکر در جامعه مغفول مانده است

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر از واجبات است، افزود: متأسفانه این امر مهم در جامعه مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: بی‌توجهی به امربه‌معروف و نهی از منکر باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بنابراین این فریضه مهم باید در جامعه به خوبی ترویج و تقویت شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: تحقق امربه‌معروف و نهی از منکر با شاکله و برنامه ریزی فرهنگی امکان‌پذیر است و مسئولان باید بر روند اجرای برنامه‌های فرهنگی نگاه و توجه جدی داشته باشند.

خسروی تأکید کرد: اصلاح امور جامعه در تذکر و گوشزد کردن است و همه این‌ موارد در امربه‌معروف و نهی از منکر نهفته است.



وی افزود: اهمیت موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر توسط بزرگان دین و ائمه تبیین شده و در این راستا تبلیغات اسلامی به‌نوبه خود در بحث فرهنگ‌سازی امربه‌معروف و نهی از منکر جدی است، چرا که امروز جامعه ما در معرض تهاجم گسترده و همه جانبه فرهنگی از سوی دشمن قرار دارد.



رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: تبلیغات اسلامی در نظر دارد از تمامی ظرفیت‌ها و اختیاراتی که در زمینه تبیین و تعمیق فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد به صورت جامع و کامل استفاده کند.



خسروی تصریح کرد: فعالیت در زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر امسال بایستی بیش از سال‌های گذشته انجام شود چراکه امروز ابزارهای دشمن برای نابود کردن و از بین بردن فرهنگ دینی و اسلامی ما بیشتر شده است و نیاز به پرداختن به فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر بیش‌ازپیش در جامعه احساس می‌شود.



وی تاکید کرد: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، جرح و قتل مبادرت کند چراکه مرتکب، طبق قانون مجازات اسلامی بازخواست و تنبیه می‌شود و باید امربه‌معروف و نهی از منکر لسانی و با خوش‌رویی باشد.

خسروی تصریح کرد: پیام کربلا و امام حسین (ع)، پیام امربه‌معروف و نهی از منکر است و مسیر حرکت ایشان مسیر دعوت جامعه به خیر و صلاح و نجات جامعه بود و آنچه ما باید از کربلا بیاموزیم این است که همدیگر را به خیر و صلاح و معروف و عمل صالح دعوت کنیم.

وی افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر طبق آموزه‌های اسلام و قانون اساسی کشور یک امر همگانی است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بابیان اینکه ایجاد اشتغال خود معروف است، گفت: منکری بالاتر از بیکاری و فقر وجود ندارد، اگر به دنبال ترویج معروف در جامعه هستیم باید برای جوانان بسترهای اشتغال را فراهم کنیم چراکه منشأ همه منکرات اعم از آسیب‌های اجتماعی و جرائم از بیکاری است.

خسروی گفت: توسعه و تقویت اقتصاد کشور و تحقق شعار سال، بالاترین امربه‌معروف است و باید کاری کنیم که کشورمان در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی با اشاره به ابلاغ قانون آمران امربه‌معروف و نهی از منکر طی چند ماه گذشته، گفت: گروه‌هایی متشکل از شبکه تبلیغی، هیئت‌های مذهبی، کانون مداحان و قرآن شناسایی می‌شوند تا در این حوزه بر اساس صلاحیت فعالیت کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان متذکر شد: تبعیت از ولایت فقیه، تجلیل از مقام شامخ شهیدان، تبیین فرهنگ حجاب و عفاف، تبیین فرهنگ مقاومت، تبیین نقش زکات و صدقه در محرومیت‌زدایی و آبادانی، مهندسی آیات قرآنی، ترویج سبک زندگی اسلامی از معروفات است.

خسروی افزود: لزوم تقویت انسجام اسلامی و ارتقای خودباوری در تمام عرصه‌ها خود معروف است.