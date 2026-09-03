https://mehrnews.com/x3cY68 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6936691 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو هفتمین شب پایداری و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و هفتمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 163 MB کد مطلب 6936691 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود کوشکی: تجمعات شبانه مردم صدای واحد ملت در برابر دشمن است اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد صد و هشتاد و هفتمین شب حضور لنگرودی ها در میدان رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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