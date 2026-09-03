به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی کوشکی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت راهبردی آب‌های جنوبی کشور اظهار کرد: برای درک ماهیت تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی و دفاع ملت ایران، باید میدان اصلی این نبرد را به‌درستی شناخت.



وی افزود: بخش عمده این نبرد در پهنه آب‌های جنوبی کشور، از شمال خلیج فارس تا انتهای دریای عمان و سواحل آن قرار دارد و شناخت ویژگی‌های این منطقه می‌تواند بسیاری از پرسش‌ها درباره اهداف دشمنان را پاسخ دهد.



خلیج فارس قلب تپنده جهان صنعتی



این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه خلیج فارس در تأمین انرژی جهان گفت: با وجود اینکه این پهنه آبی بخش بسیار کوچکی از مساحت جهان را تشکیل می‌دهد، سهم قابل توجهی از نفت و گاز دنیا در خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن تولید می‌شود.



وی ادامه داد: کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ جهان از جمله چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی وابستگی قابل توجهی به انرژی تولیدشده در منطقه خلیج فارس دارند و به همین دلیل این منطقه از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.



این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز تصریح کرد: بخش مهمی از نفت و گاز تولیدشده در منطقه از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی منتقل می‌شود و همین موضوع باعث شده است این تنگه به یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های راهبردی جهان تبدیل شود.



هراس آمریکا از افزایش قدرت ایران



کوشکی با بیان اینکه اهمیت خلیج فارس در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد: بر اساس محاسبات مطرح‌شده، سهم این منطقه در تولید نفت و گاز جهان در سال‌های آینده افزایش پیدا می‌کند و همزمان نیاز کشورهای صنعتی به انرژی نیز بیشتر خواهد شد.



وی گفت: در چنین شرایطی، هر کشوری که کنترل بیشتری بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان داشته باشد، از ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی برخوردار خواهد بود.



کوشکی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از سواحل گسترده و موقعیت جغرافیایی ویژه در خلیج فارس و دریای عمان، جایگاه مهمی در این معادلات دارد و همین مسئله یکی از عوامل نگرانی آمریکا و دشمنان ایران است.



مقاومت امروز قدرت فردای نسل آینده



وی با تأکید بر اینکه مقاومت ملت ایران تنها برای دفاع از شرایط امروز نیست، اظهار کرد: اگر امروز ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند، در واقع برای ساختن آینده‌ای قدرتمند برای نسل‌های بعد نیز مبارزه می‌کند.



تحلیل‌گر مسائل سیاسی گفت: کودکان و نوجوانانی که امروز در کنار خانواده‌های خود شاهد این مقاومت هستند، در آینده زنان و مردانی خواهند بود که می‌توانند برای کشور و جایگاه ایران در معادلات جهانی نقش‌آفرینی کنند.



وی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های گذشته با تحریم و فشارهای مختلف مواجه بوده است، اما مقاومت و ایستادگی موجب شده است شرایط جدیدی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شکل بگیرد.



پیروزی با مقاومت و ایستادگی به دست می‌آید



کوشکی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: پیروزی و اقتدار با مذاکره و خواهش به دست نمی‌آید، بلکه نتیجه مقاومت، ایستادگی و توانمندی است.



وی خاطرنشان کرد: ملت ایران برای دفاع از سرزمین، دین و ارزش‌های خود در برابر دشمنان ایستادگی کرده و این مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی کشور به جایگاه قدرتمندتری در آینده باشد.



این تحلیلگر با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند وعده داده است که زمین در اختیار بندگان صالح قرار خواهد گرفت و ملت ایران نیز باید با صبر، ایمان و مقاومت مسیر خود را ادامه دهد.



مقاومت زمینه‌ساز آینده‌ای مقتدر



کوشکی گفت: مبارزه و مقاومت ملت ایران می‌تواند علاوه بر تأمین امنیت و سربلندی کشور، اقتدار بیشتری برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.



وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وفاداری و مقاومت خود می‌تواند مسیر دستیابی به پیروزی و سربلندی را ادامه دهد و امیدواریم این مسیر به تحقق وعده‌های الهی و فراهم شدن زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) منجر شود.