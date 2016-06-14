به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد خانی ظهر سه شنبه در جلسه انتقال و ساماندهی صنوف جوشکاران و عمده فروشان شهرستان خرم آباد به مجتمع صنفی خارج از شهر اظهار داشت: بحث انتقال صنوف به خارج از محدوده شهری در تمامی صنف ها در دستورکار شهرداری خرم آباد قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در بحث جابجایی صنوف موانع و مشکلاتی از جمله همکاری نکردن صنوف وجود دارد، گفت: شهرداری خرم آباد طی چند مرحله به کسانی که در پروانه کسب آنها خرده فروشی ذکر شده ولی در عمل عمده فروشی می کنند اخطار داده و چندین مورد پلمپ نیز صورت گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد با اشاره به اینکه بحث انتقال صنوف موضوعی قطعی در سطح شهر برای تمامی اصناف است افزود: تمامی اصناف به دلیل داشتن آلودگی های شهری باید به خارج از محدوده شهری انتقال یابند.

محمد خانی با اشاره به اینکه بحث انتقال صنوف در دستور کار شهرداری وجود داشته و با جدیت پیگیری می شود بیان داشت: ۱۸۰ مغازه در مجتمع صنفی برای کسبه جوشکار آماده تحویل است.

وی افزود: در رابطه با انتقال صنوف به مجتمع صنفی مشکلات جوشکاران از مشکلات عمده فروشان کمتر است.

همکاری اتاق اصناف برای انتقال صنوف به خارج از شهر

آرش راشدی رئیس اتاق اصناف خرم آباد نیز در این جلسه اظهار داشت: اتاق اصناف در خصوص انتقال صنوف آلاینده و مزاحم همکاری خوبی با سازمان میادین شهرداری و نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد داشته است.

وی با اشاره به مواد ۲۶، ۲۸ و ۳۰ قانون نظام صنفی که به انتقال صنوف آلاینده شهری تاکید کرده است گفت: در این قانون چند صنف از قبیل جوشکاران و عمده فروشان بعنوان صنوف آلاینده و مزاحم شهری مصوب شده اند که باید به خارج از شهر انتقال یابند.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد با تاکید بر اینکه مسئولین باید خود را ملزم بدانند که صنوف آلاینده را به خارج از شهر انتقال دهند بیان داشت: در ابتدا برای انتقال صنوف به خارج از شهر از کسبه دعوت بعمل خواهد آمد اما اگر تمکین نکردند به صورت قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

راشدی به انتقال نمایشگاه های اتومبیل سطح شهر به شهرک صنوف اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه با بحث رکود خودرو مواجه هستیم اما بیشترین آمار معامله خودرو در شهرک صنفی خرم آباد بوده است.

وی در ادمه گفت: با همکاری سازمان صنعت و معدن و ساماندهی اتحادیه بارفروشان چند غرفه بارفروشی نیز در شهرک صنوف دایر شده و اجناس بصورت تکمیل شده در آنجا عرضه میشود.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد با بیان اینکه تعداد کمی از کسبه درخواست تغییر پروانه از عمده فروشی به خرده فروشی را داده اند تصریح کرد: هرکس که پروانه خرده فروشی دارد اجازه عرضه کالا را فقط بصورت خرده فروشی داشته که این کسبه به خارج از شهر انتقال داده نمی شوند.

برخورد با خرده فروشان متخلف مطابق قانون نظام صنفی

راشدی گفت: در صورت مشاهده تخلف خرده فروشان به منظور حمایت از افرادی که به خارج از شهر انتقال یافته اند مطابق ماده ۵۸ قانون نظان صنفی با آنها برخورد خواهد شد.

وی مخالفت خود را در رابطه با پلمپ مغازه ها بصورت شبانه توسط شهرداری اعلام کرد و افزود: به هنگام پلمپ باید مالک مغازه حضور داشته باشد و همه دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین نظام صنفی اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد به فعالیت شرکت های مویرگی سطح استان و نداشتن مجوزی برای مقابله با آنها اشاره کرد و گفت: شرکت های مویرگی دفترهای فروش خود را بصورت مجوزدار در هر شهرستانی می توانند برقرار کرده و مواد غذایی خود را در سطح شهر عرضه کنند.

راشدی بیان داشت: در بازار جدید نمی توان بصورت سنتی عرضه، تقاضا و دیگر خدمات را به مردم ارائه داد چرا که در بازار امروزه فروش به سمت فروش آنلاین سوق داده می شود.

وی با بیان اینکه یک ماشین پخش مواد غذایی بصورت متمرکز در سطح شهر می تواند معرف مواد غذایی موجود در مغازه های شهرک صنوف باشد گفت: خرده فروشان سطح شهر می توانند از مواد غذایی ماشین های پخش عمده فروشان استفاده کنند.