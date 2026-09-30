به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این معاونت، صبح امروز، هفتم مهرماه در دومین همایش کاربران توربین‌های گازی که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، رضا مومنی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق نیروگاه دماوند، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از نخبگان و فعالان حوزه توربین‌های گازی و سیکل ترکیبی برگزار شد، ضمن تشریح ابعاد حمایتی دولت از بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، از ثبت دستاوردهای قابل‌توجه در مسیر کاهش وابستگی به خارج خبر داد.

امرایی با اشاره به قانون «تولید بار اول» به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاونت علمی برای شکستن سد ورود شرکت‌های نوآور به بازارهای بزرگ صنعتی، اظهار داشت: تاکنون ۲۲۶ طرح تولید بار اول با ارزش مجموع ۷۶۷ میلیون دلار در دستگاه‌های اجرایی ذیل قانون مناقصات تعریف شده است. هدف اصلی از این اقدام، فراهم‌سازی بستر برای عقد قرارداد مستقیم دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ به گونه‌ای که این شرکت‌ها بدون درگیری در فرآیندهای فرسایشی برگزاری مناقصه، فرصت یابند تا برای نخستین بار در کشور، تجهیزات و نیازمندی‌های فناورانه صنایع کشور را تأمین کنند.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، با تأکید بر هم‌افزایی ایجاد شده با وزارت نیرو در مسیر دانش‌بنیان‌سازی صنعت برق کشور، افزود: سهم وزارت نیرو از این جریان عظیم، اجرای ۴۳ طرح کلیدی بوده است. این تعداد پروژه که معادل ۱۹ درصد از کل طرح‌های مصوب کشور است، ارزشی بالغ بر ۶۶ میلیون دلار را به خود اختصاص داده و حدود ۹ درصد از ارزش کل ابلاغیه‌های کشور را در این حوزه شامل می‌شود که نشان‌دهنده عزم جدی برای نوسازی و بهره‌وری در این وزارتخانه است.

امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استراتژیک حوزه توربین در اقتصاد دانش‌بنیان پرداخت و تصریح کرد: توربین‌ها به عنوان قلب تپنده صنایع تولید برق و نفت، از اولویت‌های اصلی معاونت علمی محسوب می‌شوند. بر همین اساس، ۲۹ طرح از مجموع طرح‌های «تولید بار اول» کشور، مستقیماً به حوزه انواع توربین اختصاص یافته است. این پروژه‌ها با ارزشی معادل ۱۳۰ میلیون دلار، ۱۷ درصد از ارزش کل طرح‌های کشور را شامل می‌شوند.

وی در پایان با اشاره به توزیع دقیق این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: از ۲۹ طرح مصوب در حوزه توربین، ۸ طرح در دستگاه‌های وابسته به وزارت نیرو و ۲۱ طرح نیز در دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت تعریف و عملیاتی شده‌اند. این تفکیک آماری به‌خوبی نشان می‌دهد که معاونت علمی با نگاهی متوازن، در حال پشتیبانی از نیازهای فناورانه در هر دو بخش انرژی کشور است تا با عبور از وابستگی‌های فناورانه، مسیر توسعه پایدار در صنایع سنگین کشور هموار شود.