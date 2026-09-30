به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اعزامی شهرداری تهران که به دعوت رسمی شهردار ایروان و با هدف تقویت روابط در چهارچوب تفاهم خواهرخواندگی دو شهر به ارمنستان سفر کرده است، طی اولین روز سفر ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها را مورد بررسی و گفتگو قرار داد.

هیأت اعزامی متشکل از محمدعلی شفیعی معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و حبیب‌الله رضایی مدیر امور فنی و مهندسی شرکت مترو تهران، در بدو ورود با همراهی نمایندگان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با خلیل شیرغلامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های بین‌شهری تهران و ایروان، به‌ویژه در چارچوب توافق‌نامه خواهرخواندگی دو شهر که در سال ۲۰۲۳ به امضا رسیده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین هیئت اعزامی با مدیر امور بین‌الملل شهرداری ایروان دیدار کرده و درباره زمینه‌های تبادل دانش، تجربه و دستاوردهای مدیریت شهری گفت‌وگو کرد. ظرفیت‌های همکاری و انتقال تجارب دو طرف در حوزه‌های مرتبط از جمله محورهای این دیدار بود.

هدف از این سفر به دعوت شهرداری ایروان صورت گرفته است، تقویت روابط دو شهر و عملیاتی کردن تفاهم‌نامه خواهرخواندگی این دو پایتخت است. خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی، به ویژه مترو، از جمله دو محور مهم این همکاری‌ها هستند.