به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت و امنیت عمومی، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صوتی و پیشگیری از سلب آسایش شهروندان، معاون نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، صبح چهارشنبه از سایت صنوف آلاینده بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مجید امانداد، معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان ضمن بررسی وضعیت زیرساختها و روند انتقال واحدهای صنفی، با جمعی از کسبه و فعالان صنفی دیدار و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و مشکلات آنان در خصوص انتقال به سایت صنوف آلاینده قرار گرفت.
امانداد در این بازدید با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال مشروع حمایت میکند، اظهار کرد: کسبوکار و فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون و به نحوی انجام شود که سلامت، آرامش و حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار نگیرد.
وی افزود: استقرار صنوف آلاینده و مزاحم در محدودههای مسکونی و هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی، موجب سلب آسایش شهروندان و تضییع حقوق عامه میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی، نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود.
معاون نظارت بر حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان با اشاره به ضرورت ساماندهی صنوف مزاحم، بیان کرد: انتقال این واحدها به محل پیشبینیشده باید با رعایت حقوق کسبه و فراهمبودن زیرساختهای لازم انجام شود و ایجاد نظم در استقرار صنوف، علاوه بر کاهش مزاحمتهای شهری، میتواند به ساماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای شرایط کسبوکار نیز کمک کند.
تکلیف قانونی دستگاههای متولی برای تسریع در انتقال صنوف
وی با اشاره به آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، تصریح کرد: تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه مشخص است و هر یک از دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
امانداد ادامه داد: شهرداری موظف است نسبت به تکمیل زیرساختهای سایت صنوف آلاینده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید با نظارت و پیگیری مستمر، فرآیند شناسایی، ساماندهی و انتقال واحدهای مشمول را تسریع کنند.
وی تأکید کرد: هرگونه تأخیر، ترک فعل یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی دستگاههای مسئول، در چارچوب وظایف مدعیالعموم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام خواهد شد.
نظارت مستمر دادستانی تا تعیین تکلیف کامل صنوف آلاینده
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان هدف از اجرای این طرح را ایجاد تعادل میان حمایت از فعالیتهای اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: ساماندهی صنوف آلاینده باید به گونهای دنبال شود که ضمن حفظ اشتغال و فعالیت قانونی کسبه، سلامت، آرامش و امنیت شهروندان نیز تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی روند اجرای این طرح را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد و تا زمان تعیین تکلیف و انتقال کامل صنوف مشمول از محدودههای مسکونی، موضوع در دستور کار حوزه حقوق عامه قرار خواهد داشت.
در پایان این بازدید مقرر شد با هدف بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجامشده و رفع موانع موجود، جلسهای فوقالعاده با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار و روند اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در خصوص تکمیل سایت و انتقال قطعی صنوف آلاینده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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