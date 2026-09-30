۲۵ هزار گردشگر در ۶ ماه از روددره فرحزاد بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری روددره فرحزاد اظهار کرد: این مجموعه در دو فاز تعریف شده و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در چارچوب مأموریتهای محوله، مسئولیت بهرهبرداری و نگهداشت بخشهای تحویلشده را بر عهده دارد.
وی افزود: فاز نخست روددره فرحزاد حدفاصل پل خوشمرام تا ورودی آبشار قرار دارد که از آبانماه سال ۱۴۰۴ برای بهرهبرداری به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تحویل شده است و در حال حاضر پیمانکار نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و رفتوروب در این بخش فعالیت میکند.
ناظم رضوی ادامه داد: حضور پیمانکاران تخصصی در حوزه نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و نظافت با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران و همچنین صیانت از زیرساختها و ظرفیتهای طبیعی این مجموعه انجام شده است.
آغاز فرآیند تحویل فاز دوم روددره فرحزاد
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران درباره فاز دوم این پروژه نیز گفت: فاز دوم روددره فرحزاد از ورودی آبشار تا بوستان نهجالبلاغه امتداد دارد و مقدمات تحویل این بخش به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی انجام شده است.
وی با اشاره به پیشبینی سازوکار نگهداشت این بخش تصریح کرد: پیمانکار نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و رفتوروب فاز دوم مشخص شده و پیشنویس قرارداد مربوطه از ابتدای مهرماه آماده شده و فرآیند انعقاد قرارداد در حال انجام است.
ناظم رضوی تأکید کرد: راهاندازی سازوکار منسجم برای نگهداشت فاز دوم، زمینه را برای بهرهبرداری مناسبتر از ظرفیتهای این بخش فراهم میکند و تلاش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی بر این است که در کنار حفظ ویژگیهای طبیعی روددره، شرایط مطلوبی برای حضور شهروندان و گردشگران فراهم شود.
۲۵ هزار گردشگر در شش ماه
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با اشاره به استقبال شهروندان از روددره فرحزاد گفت: در شش ماه اخیر حدود ۲۵ هزار گردشگر از صنوف و گروههای مختلف از این مجموعه بازدید کردهاند.
وی افزود: این میزان بازدید نشاندهنده ظرفیت قابل توجه روددره فرحزاد برای توسعه گردشگری شهری، طبیعتگردی و ایجاد مقصدهای جدید گردشگری در پایتخت است و میتوان با برنامهریزی مناسب، زمینه استفاده بیشتر خانوادهها و گروههای مختلف اجتماعی از این ظرفیت را فراهم کرد.
ناظم رضوی خاطرنشان کرد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در چارچوب مأموریت خود، موضوع بهرهبرداری، نگهداشت و فعالسازی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری مجموعه را دنبال میکند و در همین راستا، ساماندهی خدمات نگهداشت در فازهای مختلف روددره از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در پایان اظهار کرد: روددره فرحزاد از ظرفیتهای طبیعی مهم تهران برای توسعه گردشگری شهری برخوردار است و استمرار نگهداشت مناسب، ارائه خدمات مطلوب و برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری آن میتواند به افزایش حضور شهروندان و گردشگران در این مجموعه منجر شود.
گفتنی است؛ روددره فرحزاد در سالهای اخیر در قالب طرح احیا و ساماندهی، به یکی از محورهای طبیعتگردی و گردشگری شهری تهران تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز برنامهریزی برای بهرهبرداری از فاز دوم این پروژه و ایجاد ظرفیتهای فرهنگی در مجاورت آن مطرح شده است.
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