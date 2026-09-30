۵۲ کیلو شیشه از مخفیگاه قاچاقچی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه این فرد، مأموران در عملیاتی موفق شدند ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کنند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری این متهم گفت: تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از افزایش کشفیات مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری به افزایش حدود ۲۸ تا ۳۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر منجر شده است.

وی اظهار کرد: این افزایش کشفیات مربوط به انواع مواد مخدر از جمله شیشه، تریاک، هروئین و دیگر مواد مخدر بوده و اقدامات پلیس برای مقابله با فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان در سطح استان ادامه دارد.