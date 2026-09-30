به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و رئیس رویداد ملی مانوین، در نهمین نشست کارگروه راهبری برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی های رایانهای، با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه کشور در حوزه بازیهای رایانهای اظهار کرد: ظرفیتهای بالقوهای در حوزه بازی در کشور وجود دارد و طی سالهای گذشته نیز سرمایه انسانی و استعدادهای خوبی در این حوزه شکل گرفته است، اما در مقابل با محدودیت منابع مواجه هستیم؛ ازاینرو رویکرد معاونت علمی در دولت چهاردهم، اهرمیکردن و همافزایی منابع و تعریف برنامههای مشترک برای حمایت هدفمند از این زیستبوم است.
وی با اشاره به همکاری معاونت علمی با بنیاد ملی بازیهای رایانهای و سایر دستگاههای تخصصی افزود: معاونت علمی تلاش کرده است با همفکری و همکاری بخشهای مختلف، موضوعات مرتبط با صنایع خلاق را پیش ببرد. در این مسیر، بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز بهعنوان مجموعه محوری و هماهنگکننده دستگاهها و ذینفعان حوزه بازی، در برنامهریزیها و اجرای اقدامات مشترک مورد توجه قرار گرفته است.
بهرامی با تشریح تقسیم کار معاونت علمی در زنجیره توسعه صنعت بازی گفت: رویکرد اصلی معاونت علمی در این حوزه، توسعه بازار و کمک به تجاریسازی محصولات و خدماتی است که توسط شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری و شرکتهای خلاق توسعه پیدا میکنند. در کنار این رویکرد، سال گذشته نیز برای تقویت سرمایه انسانی و توسعه فعالیتهای پیش از مرحله تولید و تجاریسازی، برنامههای مشترکی در حوزه بازیهای جدی با بنیاد ملی بازیهای رایانهای اجرا شد.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی همچنین به حمایتهای سال گذشته از حوزه بازی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات تبصره یک، منابعی برای معاونت علمی اختصاص یافت و با فراخوانهای انجامشده و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق، در مجموع نزدیک به دو برابر اعتبار تخصیصیافته در این حوزه هزینه و حمایت انجام شد.
وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به محدودیت منابع، رویکرد معاونت علمی بر همافزایی ظرفیت دستگاههای مختلف استوار شده است. در همین راستا، در ساختار ستاد صنایع خلاق حدود ۱۲ میز تخصصی تعریف شده که یکی از آنها به حوزه بازی و گیم اختصاص دارد و راهبری این میز نیز به بنیاد ملی بازیهای رایانهای سپرده شده است تا ارتباط منسجمتری میان مجموعههای فعال و دستگاههای متولی این حوزه شکل بگیرد.
مانوین؛ بستری برای نمایش توانمندی، برندینگ و توسعه بازار
بهرامی با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در روزهای ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان گفت: فرآیند ثبتنام این رویداد از ۱۱ اردیبهشت آغاز شد و تا ۱۱ تیرماه ادامه داشت و پس از آن، مراحل غربالگری و ارزیابی تخصصی شرکتها انجام شد. از ابتدای شهریورماه نیز فرآیند کلینیک رشد برای شرکتهای ثبتنامکننده آغاز شده است.
وی افزود: مانوین از سه بخش اصلی نمایشگاه، جشنواره و فراخوانهای حمایتی و تسهیلاتی تشکیل شده است. در بخش نمایشگاه، هدف اصلی نمایش دستاوردها و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و خلاق، کمک به شبکهسازی و ایجاد بازار و ارتباط میان شرکتهای فعال در حوزه صنایع خلاق است.
رئیس رویداد ملی مانوین درباره بخش جشنواره نیز گفت: در این بخش تمرکز بر شناسایی و معرفی شرکتهای برند و الگو و کمک به برندسازی آنهاست. در سند توسعه فناوری فرهنگی و صنایع خلاق نیز بر حمایت از برندینگ شرکتهای خلاق تأکید شده است.
بهرامی با اشاره به جوایز این بخش عنوان کرد: در جشنواره مانوین، در هفت حوزه تخصصی و پنج شاخص، حدود ۳۵ جایزه یک میلیارد تومانی با تندیس طلایی و هفت جایزه دو میلیارد تومانی با تندیس الماس در نظر گرفته شده است. حوزه بازیهای رایانهای و گیم نیز یکی از حوزههای تخصصی جشنواره است و شاخصهایی مانند میزان صادرات، اشتغالزایی، سطح فناوری و پیچیدگی، میزان فروش و عملکرد شرکتها در ارزیابی آن مورد توجه قرار میگیرد. در مجموع حدود هفت میلیارد تومان جایزه برای حوزه بازیهای رایانهای در این رویداد اختصاص یافته است.
وی با اشاره به شیوه انتخاب برگزیدگان گفت: برای انتخاب برگزیدگان، بیش از دو برابر ظرفیت نهایی، یعنی بیش از ۷۰ شرکت، برای حضور در فرآیند ارزیابی میدانی دعوت شدهاند تا در جریان رویداد و با حضور داوران و ارزیابان، مورد ارزیابی قرار گیرند.
اختصاص ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات معاونت علمی به حوزه بازی
بهرامی با اشاره به بخش سوم مانوین اظهار کرد: معاونت علمی برای فراخوانهای حمایتی و تسهیلاتی شرکتهای خلاق، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع اختصاص داده است که با تدبیر معاونت، این منابع در قالب تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض و تسهیلات کمبهره در اختیار شرکتهای منتخب قرار میگیرد.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد از این منابع، معادل ۳۰ میلیارد تومان، به حوزه بازیهای رایانهای اختصاص یافته است. در این فراخوان حدود ۴۵۰ شرکت و طرح از نقاط مختلف کشور ثبتنام کردند و فرآیند ارزیابی آنها در مراحل پایانی قرار دارد. در این فرآیند از ظرفیت بنیاد ملی بازیهای رایانهای، شبکه داوری و ظرفیتهای منتورینگ این بنیاد نیز استفاده شده است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ادامه داد: در بخش نمایشگاهی مانوین، در حالی که پیشبینی اولیه ثبتنام حدود ۱۵۰ شرکت بود، نزدیک به ۴۰۰ شرکت ثبتنام کردند و همین موضوع موجب شد فرآیند ارزیابی با دقت بیشتری انجام شود. در بخش جشنواره نیز حدود ۴۱۰ شرکت ثبتنام کردهاند که در نهایت حدود ۳۵ شرکت به مرحله نهایی خواهند رسید.
همافزایی منابع برای تقویت حمایتهای پیشینی
بهرامی همچنین از مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأمین منابع حمایتی خبر داد و گفت: علاوه بر منابعی که معاونت علمی برای این برنامه اختصاص داده است، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب تسهیلات برای حمایت از شرکتهای خلاق و دانشبنیان در نظر گرفته شده و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نیز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از منابع شبکه بانکی اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که این منابع بهصورت حمایتهای پیشینی و پیش از برگزاری رویداد اختصاص پیدا کند تا شرکتها بتوانند در زمان برگزاری مانوین و نمایشگاه از ظرفیت این حمایتها استفاده کنند. هدف این است که حمایتها از حالت پسینی به حمایتهای پیشینی تغییر کند و شرکتها پیش از ورود به رویداد، امکان بهرهمندی از منابع لازم برای توسعه فعالیت خود را داشته باشند.
رئیس رویداد ملی مانوین در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها و مجموعههای فعال در زیستبوم صنایع خلاق گفت: معاونت علمی با همکاری دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و سازمانهای متولی تلاش میکند برنامههای مشترکی را برای توسعه این بخش دنبال کند و پیشنهاد برگزاری یک پنل تخصصی و رویداد استیجی ویژه صنعت بازیهای رایانهای در مانوین نیز مطرح شده است تا از ظرفیت فعالان و متخصصان این حوزه در مسیر توسعه این صنعت استفاده شود.
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