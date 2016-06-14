به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه توافق هسته ای یک بازی برد- برد است، گفت: آمریکا روی کاغذ تحریم ها را برداشته است اما باید نقش بسیار فعالتری در رفع جو روانی حاصل از تحریم ها ایفا کند.

محمدجواد ظریف درباره تعلل بانکهای اروپایی در همکاری با ایران افزود: من معتقدم که همگی باید این نکته را بدانند که یک توافق بین‌المللی در صورتی بادوام خواهد بود که همه افراد شریک در آن از توافق بهره ببرند.

وی تصریح کرد: ما بر این باوریم که برنامه جامع اقدام مشترک یک توافق برد - برد است. اجرای این توافق نیز اجرایی برد - برد بوده است، بنابراین همه این احساس را دارند که فواید و مزایایی وجود دارد.

ظریف ادامه داد: من معتقدم آمریکا روی کاغذ تحریم‌ها را برداشته است اما تاثیرات روانی ناشی از سال‌ها وضع این تحریم‌ها همچنان وجود دارد و من معتقدم که امریکا باید نقشی بسیار بسیار فعال‌تری در برداشتن جو روانی تحریم ها ایفا کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: من برای رفع این تاثیرات صبح امروز (سه‌شنبه) رایزنی‌های خوبی با خانم موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم همان‌طور که در چند ماه گذشته نیز چنین بوده است فردا صبح هم با اقای کری گفتگو خواهم کرد. ما باید در عمل شاهد تحقق وعده‌ها باشیم و به ویژه مردم ایران باید تاثیرات رفع تحریم‌ها را ببینند.

ظریف هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره حمایت ایران از گروه‌های شیعه در عراق گفت: درخصوص این گروه‌های شیعه باید بگویم که ما هرگونه اتهامی را در این زمینه رد می‌کنیم. ما بر این باوریم که هرگونه اقدام فرقه‌ای خطرناک است و پیامدهای فاجعه‌آمیز و سختی خواهد داشت که تنها به یک منطقه محدود نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: ما همواره خواهان همکاری میان تمام مذاهب اسلام و همکاری میان گروه‌های مختلف از فرهنگ‌ها و ادیان متفاوت بوده‌ایم. ما خواهان پرهیز از افراطی‌گری در جهان هستیم و هر کسی که علیه انسان‌های بی‌گناه عملی انجام دهد از نظر ما پذیرفته نیست. برخی اتهامات در این زمینه علیه ایران وجود دارد اما ما قویاً آن را رد می‌کنیم.

وزیر خارجه کشورمان درباره مساله سوریه افزود: در سوریه نیز همه از راه‌حل سیاسی صحبت می‌کنند ما نیز معتقدیم که باید برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی همکاری کنیم اما اولین لازمه رسیدن به چنین راه‌حلی این است که همگان از این توهم دست بردارند که می‌تواند یک راه‌حل نظامی وجود داشته باشد و من فکر می‌کنم که این توهم هنوز برطرف نشده است.

ظریف در نشست خبری مشترک به همراه فدریکا موگرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ همچنین با اشاره به بحران سوریه گفت: برای حل بحران سوریه به یک استراتژی جامع نیاز دارید. ما یک طرح برای حل بحران سوریه ارائه داده‌ایم. ما آماده‌ایم تا با گروه بین‌المللی حامیان سوریه به طور جدی مذاکره کنیم.

وی ادامه داد: قطعاً این بر دوش سوری‌ها و عراقی‌هاست که روندهای سیاسی در کشورشان را مشخص کنند و ما نمی‌توانیم چیزی را به آنها دیکته کنیم. ما تنها می‌توانیم این روند را تسهیل کنیم و ایران آماده است تا در این راه کمک کند.

ظریف تصریح کرد: ما نباید فراموش کنیم که وضعیت انسانی در سوریه فاجعه‌آمیز است و ما نیازمند یک راه‌حل بشردوستانه جامع هستیم و تمام کسانی که در سوریه نفوذی دارند باید با هدف کمک به این وضعیت انسانی دور هم جمع شوند و ایران نیز همانند گذشته در این مسیر مشارکت داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره نقش انگلیس در اتحادیه اروپا هم گفت: انگلیس از همان ابتدای مذاکرات هسته‌ای در اوایل دهه ۲۰۰۰ در این مذاکرات مشارکت داشت و در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای نیز حضور داشته است، بنابراین این کشور نقشی مهم در این میان ایفا کرد.