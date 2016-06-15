طرح محله اسلامی در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا حدادیان صبح چهارشنبه در نشستی با رئیس شورای محله اسلامی(سرداران شهید) شهرستان سمنان با اشاره به رسالت کانون های مساجد اظهار داشت: برنامه هاي کانون هاي مساجد باعث رشد، حرکت و پيشرفت در اخلاق و رفتار می شود و به خصوص پيشرفت در حوزه هاي درسی، علمی و مبانی اعتقادی از شاکله ها و شاخصه های اصلی برنامه های فرهنگی کانون ها بوده که خوشبختانه فعالان کانون هاي مساجد در استان تا کنون تلاش زيادی را در اين مجموعه انجام داده اند.

وی با اشاره به اینکه مساجد نیز از جایگاه مهم و حیاتی در رشد و تعالی جوامع برخوردار هستند، یادآور شد: اگر به کارکرد واقعی مساجد آگاهی داشته باشیم می توانیم به نقش این پایگاه‌ها و مراکز در تحقق شعار سال پی ببریم.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری استان سمنان با بيان اين که مساجد مي توانند کانون جنبش و تلاش و کوشش براي جوانان و امور مردم باشد، تاکید کرد: در مساجد مي توان براي آباداني دنيا و آبادي آخرت تلاش و کوشش کرد و اين مهم بايد در دستور کار جوانان قرار گيرد.

حدادیان با اشاره به اين که کانون هاي مساجد با هدف استفاده از ظرفيت جوانان و مردم که در حول محور مسجد زندگي مي کنند در راستاي اجراي برنامه هاي فرهنگي، هنري و... تاسيس شده است، تصريح کرد: این کانون ها با اجراي برنامه ها و طرح هاي متنوع فرهنگي هنري در راستاي اهداف خود پرداخته است.

وی با بیان این‌که اجرای طرح به برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی در شهر کمک می‌کند، افزود: اجرایی شدن این طرح، می‌تواند به ارتقاء همکاری و استفاده از خرد جمعی در محلات مختلف کمک کند.

رئیس شورای محله اسلامی (سرداران شهید) شهرستان سمنان نیز در این نشست با اشاره به تأثیرات اجرایی شدن این طرح، خاطرنشان کرد: اجرا شدن کامل این طرح، باعث ارتقاء سلامت و نشاط محلی در محلات شهر تاریخی سمنان می‌شود.

حجت الاسلام حسین یحیایی با بیان اینکه این طرح در منطقه ابوذر از محلات قدیمی مرکز استان سمنان در حال اجرا است، افزود: ارائه خدمات مناسب و بهتر به مردم محل، ارتقاء امنیت و ایجاد یک بستر همراه با آرامش، نشاط و پرامید برای شهروندان از اهداف اجرای این طرح است.

وی گفت: تعمیق باورهای دینی و ارتقای مودت و همدلی و نگاه عدالت محور و ظهور مظاهر اسلامی و ارتقاءسلامت روحی و روانی و... از دیگراهداف این طرح است.

رئیس شورای محله اسلامی(سرداران شهید) شهرستان سمنان اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان در قبال مردم در هر کشوری، ضرورت فراهم کردن بسترهای لازم برای یک زندگی آرام همراه با سلامت و نشاط روحی و روانی برای شهروندان است.

یحیایی با اشاره به اینکه این طرح از طرف سپاه پاسداران در سطح استان برگزار می شود، افزود: در این طرح نقاط آسیب دیده محله از نظر امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مورد بررسی قرار گرفته وطرح متناسب با نیاز هرمحله در بخش های توانمندسازی اقتصادی، امور فرهنگی و اجتماعی، بانوان و عمران و سازندگی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه تبدیل کردن محله مجری طرح از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب از مهمترین برنامه شورا است، ادامه داد: شورای محله اسلامی (سرداران شهید) شهرستان سمنان متشکل از بخش های اقتصاد و توانمندسازی، عمران وسازندگی، فرهنگی و اجتماعی، سمعی و بصری، امور بانوان، امنیت و انتظامی و نماینده هیئت امنای مساجد است.

رئیس شورای محله اسلامی(سرداران شهید) شهرستان سمنان عمل به تعدات ایجاد شده و ورود جدی به این حوزه را توسط مسئولان خواستار شد وافزود: در این طرح مشکلات محله احصا و برای هر اداره مربوطه نگارش می شود که در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.

یحیایی خواستار تعامل و همکاری بیشتر دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با این شورا شد.