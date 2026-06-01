به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری بعدازظهر دوشنبه در جلسه کمیته استانی هماهنگی گشت‌های محله‌محور بسیج در استانداری سمنان، نقش این نیرو را در تأمین امنیت و آرامش جامعه مؤثر دانست.

وی با اشاره به حضور بسیج به‌عنوان یکی از ارکان مهم مردمی در حفظ نظم و ایجاد آرامش، گفت: این حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی آثار ارزشمندی به همراه داشته است.

آقابراری با تأکید بر اهمیت گشت‌های محله‌محور افزود: این گشت‌ها به واسطه ارتباط نزدیک با مردم و شناخت دقیق از مسائل محلات، ظرفیتی مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم دارند و باید از این توانمندی برای ارتقای امنیت و احساس آرامش در جامعه بهره‌گیری بیشتری شود.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه این گشت‌ها در سال‌های گذشته نتایج مطلوبی در کنترل برخی آسیب‌ها داشته‌اند، تصریح کرد: استمرار فعالیت‌های هدفمند، تعامل مستمر با مردم و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند اثربخشی آن‌ها را افزایش دهد.

آقابراری در ادامه به تغییر شرایط اجتماعی و تحول در الگوهای وقوع جرائم اشاره کرد و گفت: نوع و ماهیت برخی جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه امروز دگرگون شده است؛ از این‌رو ضروری است برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای کمیته استانی هماهنگی گشت‌های محله‌محور نیز متناسب با این تغییرات بازنگری و به‌روزرسانی شود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی، استفاده از روش‌های نوین و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بسیج می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

معاون استاندار سمنان در پایان بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از جرائم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت محلات باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.