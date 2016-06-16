۱۴ هزار روستایی مازندرانی در معرض دیابت شناسایی شدند

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه غربالگری دیابت در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان، انجام‌شده است یادآور شد: در این غربالگری، پنج هزار و ۳۰۰ نفر هم‌فشارخون بالابودند که اولین بار از بیماری خود مطلع می‌شدند.

این مسئول، از شناسایی پنج هزار و ۱۵۰ نفر بیمار پیش فشارخون بالا، در طرح غربالگری روستایی خبر داد و گفت: سایر خدمات اعم از اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیماران مبتلابه فشارخون و دیابت از سوی پزشک خانواده تجویز و پیگیری می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و گسترش آن به مناطق محروم و روستاها شاخص‌های بهداشتی بهبود یافت و میزان رضایت مردمی و افزایش امید به زندگی را در پی داشته است.

به گفته اعرابی تمام تلاش بر این است که مرگ زودتر از سن امید به زندگی (۷۲ سال) اتفاق نیفتد و اگر فردی بیمار است، می‌کوشیم در سایه مراقبت به عارضه‌ای یا سکته، دچار نشود.

وی گفت: در اولین گام از برنامه تحول نظام سلامت و با توجه به سیاست‌های تدوین‌شده، روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی) و سایر افراد، نظام ارجاع به بیمارستان‌ها، مشمول برنامه بودند و ۳ درصد از هزینه‌های درمان را پرداخت کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در ادامه بابیان اینکه ۴۰ درصد از جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند، افزود: این درصد با احتساب جمعیتی که در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر زندگی می‌کنند، ۴۵ درصد است، که مشمول طرح پزشک خانواده روستایی شدند.

دکتر اعرابی، از روند افزایش شاخص‌ها و خدمات در طرح پزشک خانواده روستایی در استان خبر داد و گفت: در سال گذشته، پنج قلم مکمل برای گروه‌های در معرض خطر استان (کودکان، زنان باردار و ...) تهیه شد و ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار مکمل برای گروه‌های هدف با هزینه‌ای بالغ‌بر ۲.۵ میلیارد تومان، ارائه شد و بالغ‌بر ۱۲۵ هزار واکسن پنجگانه پنتاوالان، هم در سال ۹۴ تهیه و عمل واکسیناسیون انجام شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: در بحث بیماری شپش سر که در فصل زمستان و در روستاها و مدارس دخترانه شیوع پیداکرده بود، با فعال کردن پزشکان خانواده این نگرانی هم در استان مهار شد.

دکتر اعرابی، بابیان اینکه تکمیل، توسعه و اصلاح طرح پزشک خانواده شهری از برنامه‌هایی بود که در سال ۹۱ شروع شد، بیان کرد: این طرح در نیمه دوم ۹۳ و ۹۴ در خدمات‌رسانی به اوج رسید به‌طوری‌که بیش از ۹۵ درصد از افرادی که می‌توانستند، پزشک خانواده داشته باشند، پزشک خانواده خود را انتخاب کردند.

وی، افزود: پوشش کامل دانش آموزان اول ابتدایی، متوسطه اول و دوم در پزشک خانواده و پوشش زنان باردار را بخشی از فعالیت‌های پزشک خانواده برشمرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیان داشت: میانگین بیماران مبتلابه فشارخون و دیابتی که پزشکان خانواده تحت پوشش خود داشتند در سال ۹۴ دو برابر سال قبل شده بود و با مشاوره و داروهایی که دریافت کردند در ۶ هزار بیمار دیابتی شاهد یک واحد کاهش بودیم.

اعرابی، ادامه داد: در طرح پزشک خانواده روستایی در سال گذشته ۵۶۷ هزار نفر از روستاییان بالای ۳۰ سال غربالگری دیابت و فشارخون شدند که از بین ۲۴۰ هزارنفری که آزمایش قند خون ناشتا دادند، پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌عنوان بیمار دیابتی شناخته شدند که برای اولین بار از دیابت خود مطلع می‌شدند که با تشخیص زودهنگام، خدمات درمانی دریافت کردند.