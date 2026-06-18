۱۰۰۰ پزشک خانواده به مازندرانی ها خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه پنجشنبه در نشست پایش و ارزیابی شاخص‌های سلامت شهرستان‌های غرب استان (رامسر، تنکابن، چالوس، نوشهر، کلاردشت و عباس‌آباد) که در پردیس پزشکی رامسر برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی پزشک خانواده و نظام ارجاع در مدیریت صحیح خدمات سلامت اظهار داشت: این برنامه‌ها علاوه بر افزایش دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز، نقش بسزایی در استفاده بهینه از منابع نظام سلامت دارند و اجرای اثربخش آن‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه مازندران از استان‌های پیشرو در اجرای طرح پزشک خانواده محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ پزشک خانواده شهری و ۳۸۴ پزشک خانواده روستایی در استان به جمعیت تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهند. با این حال، تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح سازوکارهای پرداخت و همکاری نزدیک با سازمان‌های بیمه‌گر از الزامات اساسی برای موفقیت کامل این برنامه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پایش مستمر شاخص‌های سلامت را بستری برای تصمیم‌سازی دقیق و تخصیص هدفمند منابع دانست و تصریح کرد: سلامت محصول مجموعه‌ای از عوامل درون و بیرون نظام سلامت است و برای دستیابی به شاخص‌های مطلوب، باید به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از جمله آموزش، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، محیط زندگی و مشارکت اجتماعی نیز توجه جدی داشت.

رضایی ارتقای سواد سلامت را یکی از مؤثرترین راهبردهای کاهش بار بیماری‌ها برشمرد و گفت: افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی مردم در مراقبت از سلامت خود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش عوامل خطر و ارتقای کیفیت زندگی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه فرهنگ مراجعه به پزشک خانواده باید در جامعه نهادینه شود، خاطرنشان کرد: مردم باید پیش از مراجعه به پزشک متخصص، از پزشک خانواده خود مشاوره دریافت کنند.

وی عدالت در سلامت را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد و گفت: تفاوت‌های جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف استان، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای هر منطقه را دو چندان می‌کند و باید با رویکردی عادلانه، دسترسی مردم به خدمات سلامت ارتقا یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه بر توسعه خدمات پیشگیرانه، گسترش برنامه‌های غربالگری بیماری‌های غیرواگیر، توجه به سلامت روان، ارتقای شاخص‌های سلامت دهان و دندان و حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت به عنوان محورهای مهم ارتقای سلامت در استان تأکید کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: آینده نظام سلامت در گرو تصمیم‌های هوشمندانه امروز است و موفقیت برنامه‌ها زمانی محقق می‌شود که نتایج آن در بهبود شاخص‌های سلامت، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت زندگی جامعه نمود پیدا کند.

در پایان این نشست، مقرر شد برنامه‌های عملیاتی مشخصی برای هر یک از شهرستان‌های غرب مازندران تدوین و روند اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی تعیین‌شده مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار گیرد.