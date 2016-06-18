سجل کیفری همه محکومان تهیه شد

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری اطلاعات کیفری و قضایی محکومین، گفت: در گذشته اگر مجرمی مرتکب جرم می شد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی وی را نداشت و مبادله اطلاعاتی هم به طور دقیق رخ نمی داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم شده است که این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سوء استفاده آنها از خلاءاطلاعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سامانه سجل کیفری اظهار داشت: نسخه اولیه سجل کیفری طراحی و تحویل اداره کلی به همین نام شده است. در حال حاضر هم اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده است، در سجل کیفری جمع آوری شده و امکان رویت تمامی پرونده های قضایی افراد و جزئیات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.

بسیاری از زندانیان مشمول طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک هستند

شهریاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: پایلوت این طرح در تهران بر روی ۳نفر در حال انجام است اما منتظر انعقاد قرارداد هستیم تا شرکت طرف قرارداد کار تولید انبوه را شروع کند.

وی افزود: در حال حاضر این انعقادنامه مذکور به سازمان زندان ها ارسال شده است. بسیاری از زندانیان مشمول این طرح می شوند با این حال به جز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان زندان ها و همچنین قضات نیز در این طرح نقش دارند چرا که باید حکم استفاده از آنها صادر شود.