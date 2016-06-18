دستگیری ۱۶۷ نفر از اراذل و ۴۲۱ مزاحم نوامیس در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به عملکرد مثبت پلیس از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: پلیس امنیت عمومی پایتخت با همکاری یگان امداد و پلیس پیشگیری تهران بزرگ ضمن اجرای یک مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش، ۱۰ مرحله طرح امنیت و آرامش در سطح محلات، موفق به دستگیری تعداد قابل توجهی از متهمان سابقه دار و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخورد با مخلان نظم عمومی و مزاحمان نوامیس از دغدغه های اصلی شهروندان تهرانی است، تیم های عملیاتی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ طی این مدت با شناسایی مناطق آلوده و پاتوق های اراذل و اوباش موفق شدند طی اجرای ده مرحله از طرح امنیت و آرامش، ۱۶۷ شرور سطح ۱ و ۲ و ۳ و همچنین ۴۲۱ مزاحم نوامیس شهروندان و لمپن های خیابانی را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار ساجدی نیا با اشاره به اینکه این مرحله از طرح ها موجب رضایت شهروندان را فراهم کرده و بازخوردهای آن از سوی پلیس بررسی شده است، گفت: در هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی، تمامی متهم های دستگیر شده در این عملیات ها پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شده تا به جرایم آنها رسیدگی شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در این عملیات ها تعداد زیادی سلاح سرد از متهمان و مخفیگاه های آنها کشف و ضبط شده است.

ساجدی نیا ضمن تشکر از همکاری مستمر شهروندان درباره ارائه اطلاعات به پلیس پایتخت، گفت: شهروندان می توانند ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مسائل و مشکلات انتظامی خود را مطرح و یا با مراجعه به نزدیک ترین مرکز انتظامی پلیس پایتخت، شکایات و نظرات خود را ارائه دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.