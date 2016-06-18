اکران «ایستاده در غبار» به نفع استعدادهای درخشان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» روز چهارشنبه ۲ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ در پردیس سینمایی ملت با حمایت موسسه نیکوکاری رهروان و با حضور عوامل فیلم، هنرمندان و چهره های فرهنگی و هنری اکران خواهد شد.

موسسه نیکوکاری رهروان، در ابتدای این برنامه از کارگردان جوان این فیلم به عنوان استعداد درخشان در عرصه سینما، تقدیر خواهد کرد.

«ایستاده در غبار» عنوان اولین اثر سینمایی محمدحسین مهدویان است که فیلمنامه آن نیز توسط او به نگارش در آمده است.

حبیب اله والی نژاد نیز تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد که محصول سازمان هنری- رسانه ای اوج است.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» که زندگی احمد متوسلیان را به تصویر می کشد، توانست در جشنواره فیلم فجر سال گذشته سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.

این اثر دومین همکاری تهیه کننده و کارگردان بعد از تجربه موفق مجموعه «آخرین روزهای زمستان» است.

موسسه نیکوکاری رهروان به عنوان حامی استعدادهای درخشان، علاوه بر حمایت از طرح هایی در حوزه کشاورزی، نانو و فناوری اطلاعات بر اساس رسالت و اهداف خود با برگزاری نشست های تخصصی علاوه بر تقدیر از نخبگان و فرهیختگان تلاش دارد اهالی فرهنگ و هنر را گردهم جمع کرده و از تلاش های آنها تقدیر کند.

بلیت این اکران به صورت همت عالی به صورت حضوری در گیشه پردیس ملت و یا به صورت اینترنتی از طریق وب سایت پردیس سینمایی ملت قابل خریداری است.