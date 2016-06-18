به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر محور در آزادراه رشت-قزوین در محدوده تونل منجیل به علت عملیات راهداری ترافیک نیمه سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

همچنین آزادراه کرج - تهران پل کلاک، چالوس - کرج مقطع پوركان، آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتری) با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

کل تردد ثبت ‌شده ‌در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۱۹ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۴ درصد، اوج تردد بین ساعات‌ ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌ محور قم-اراک، محور تهران-جاجرود، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران.

ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌ واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برف‌گیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

آزادراه رشت-قزوین باند رفت محدوده تتکابن به رودبار نرسیده به تونل نصفی‌ واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل جلوگیری از وقوع رانش ناشی از اختلاف سطح ایجاد شده مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رستم آباد - رودبار انجام می‌گیرد.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

محور اولنگ – شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور فرعی رودبار - منجیل واقع در استان گیلان از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ماه ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته به‌دلیل اجرای عملیات احداث لوپ A آزادراه حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۰۰۰+۱۲ مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت احتیاط از مسیر جایگزین بزرگراه رودبار - منجیل انجام می‌شود.

آزادراه قزوین - کرج - تهران (باند جنوبی، مسیر غرب به شرق محدوده پل فردیس) مقطع واقع در استان البرز‌ از مورخ ۲۹ خرداد ۹۵ لغایت ۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه) از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیم فردیس‌ مسدود بوده و هدایت بار ترافیکی آن به میدان شهیدسلطانی و جاده مخصوص انجام می‌شود.

در محور دماوند ـ فیروزکوه‌ واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روز‌های چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌‌ و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور کرج - چالوس (کندوان) ‌‌ از مورخ ۲۱ فروردین تا ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در ‌آزاد‌راه تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا دو شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ و روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل عوارضی تا پایان حوزه استحفاظی اداره راه وشهرسازی استان تهران، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

محور قدیم تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۳ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا ‌دو‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷ و روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ‌به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کهریزک تا پلیس‌راه حسن آباد، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – ساوه، واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل اتوبان آزادگان تا پل رودشور، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور اختصاصی فرودگاه امام خمینی (ره) ‌ واقع در استان تهران‌ از روز ۵ اردیبهشت تا ۱۵ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا‌ سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۸ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور هراز‌ واقع در استان‌های تهران و مازندران از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا‌ ۱۸:۳۰ هر هفته به غیر از ‌‌‌ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، تعریض، بهسازی و چهارخطه کردن محور، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور انجام می‌شود.

در محور هراز ‌حد فاصل پلور – مشاء در خروجی تونل‌ از مورخ ۲۲ خرداد لغایت ۱۴ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۷ الی ۱۷ ‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی و ساخت دیوار حائل پای ترانشه‌ از کیلومتر ۶۸۷+۴ الی ۸۱۰+۴ تونل مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر پلور – آبعلی (گردنه امامزاده هاشم) انجام می‌شود.

محور فیروزکوه‌ از مورخ ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه (‌۱۵ الی ۱۹ تیرماه) به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، حد فاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی، از کیلومتر ۰ الی ۴۴ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.