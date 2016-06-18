جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره پورتو به «یک آن» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «یک آن» به کارگردانی نقی نعمتی از تولیدات انجمن سینمای جوانان- دفتر اردبیل، نخستین جایزه بین‌المللی خود را از نهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه پورتو دریافت کرد. این جشنواره که از تاریخ ۸ تا ۱۲ ژوئن برابر با ۱۹ تا ۲۳ خردادماه در شهر پورتو پرتغال برگزار شد یکی از مشهورترین جشنواره‌های فیلم کوتاه در اروپا محسوب می‌شود.

جشنواره پرتو فیلم‌های زیر ۲۰ دقیقه را در بخش‌های داستانی، مستند، انیمیشن و موزیک ویدئو، باهدف ترویج تولید و نمایش فیلم‌های کوتاه به‌عنوان واسطه میان فرهنگ‌ها و ملل به رقابت می‌گذارد.

گفتنی است دو فیلم کوتاه «تنازع» به کارگردانی مسعود حاتمی و «ماهی» به کارگردانی سامان حسین پور در این دوره جشنواره به نمایندگی از ایران حضور داشتند.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «یک آن» عبارت‌اند از: نویسنده: نقی نعمتی، تصویربردار: روزبه رایگا، تدوین: مهتا نیلفروشان، صدابردار: حسن شبانکاره، صداگذار: بهروز شهامت، موسیقی: علی راست گفتار، بازیگران: قربان نجفی، غفور ملکی، بهزاد داوری، یوسف یزدانی، داریوش غذبانی، اسماعیل موحدی، تهیه‌کننده: نقی نعمتی و انجمن سینمای جوانان- دفتر اردبیل.