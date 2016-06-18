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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

اخطار یک فوق تخصص آسم و آلرژی؛

بوشهری‌ها مراقب خطرات ناشی از ریزگردها باشند

بوشهری‌ها مراقب خطرات ناشی از ریزگردها باشند

بوشهر - فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری‌های نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بوشهری‌ها مراقب خطرات ناشی از ریز گردها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر افشین شیرکانی با اشاره به‌ قرار گرفتن استان بوشهر در معرض دو جبهه ریز گردهای غربی و جنوبی و هم‌جواری با کشورهای عراق و عربستان، بوشهری‌ها باید مراقب خطرات ناشی از این ریز گردها باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه بوشهر از استان‌های آلرژی خیز محسوب می‌شود افزود: آلرژی پاسخ افزایش‌یافته سیستم ایمنی بدن به ذراتی است که در حالت عادی برای انسان خطراتی نداشته و بسته به اینکه این ذرات وارد بینی، گلو و پوست شده باشد عوارض متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.

شیر کانی بیان داشت: گرد و غبار معمولاً به‌صورت لایه‌ای با ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متر از سطح زمین با بادهای محلی شکل‌گرفته و در طول چند ساعت از بین می‌رود اما ریز گردها به دلیل اندازه بسیار کوچک، جبهه‌های وسیعی از جو زمین را اشغال کرده و چندین روز در اطراف ما معلق باقی می‌مانند.

وی با اشاره به اینکه عوارض آلرژی در افرادی که زمینه ژنتیکی دارند بیشتر خود را نشان می‌دهد تصریح کرد: ریز گردها زمانی که در هوا منتشر می‌شوند می‌توانند بارهای ویروسی، میکروبی، مواد شیمیایی، آلاینده‌ها، گرده‌های گل، ریزه‌های قارچ‌ها و علف‌زارها را به همراه خود حمل و به ریه فرد وارد کنند که به دلیل استنشاق طولانی‌مدت عوارضی را برای افراد به وجود می‌آورد.

اوایل خرداد تا مهرماه بیشترین حضور ریز گردها

فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری‌های نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اوایل خرداد تا مهرماه بیشترین حضور ریز گردها در استان بوشهر است، بنابراین آسیب‌زایی آن‌ها در این فاصله زمانی بیشتر بوده و افراد باید نکات پیشگیرانه را رعایت کنند.

شیرکانی تصریح کرد: با شدت گرفتن گرما تأثیرات منفی ریز گردها نیز بیشتر شده و توصیه می‌شود افراد از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ عصر به‌جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

وی با بیان اینکه بیماران مبتلابه آسم و آلرژی، بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار، کودکان و سالمندان، بیشتر در معرض خطرات ریز گردها قرار دارند افزود: استفاده از ماسک‌های کاغذی که معمولاً توسط افراد استفاده می‌شود برای گردوغبارها که ذرات بزرگی هستند پاسخگو بوده اما برای ریز گردها مفید نیست و افراد باید ماسک‌های N۹۵ یا N۳ که دولایه هستند استفاده و هر ۲ تا ۴ ساعت یک‌بار آن‌ها را تعویض کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توصیه می‌شود افراد برای جلوگیری از اثرات مضر ریز گردها مصرف میوه و سبزی‌ها، مصرف بیش از ۴ تا ۶ لیوان آبمیوه، مصرف مایعات سرشار از کلسیم را در برنامه روزانه خود قرار داده و روزانه استحمام کنند.

کد مطلب 3688931

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