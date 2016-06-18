به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر افشین شیرکانی با اشاره به‌ قرار گرفتن استان بوشهر در معرض دو جبهه ریز گردهای غربی و جنوبی و هم‌جواری با کشورهای عراق و عربستان، بوشهری‌ها باید مراقب خطرات ناشی از این ریز گردها باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه بوشهر از استان‌های آلرژی خیز محسوب می‌شود افزود: آلرژی پاسخ افزایش‌یافته سیستم ایمنی بدن به ذراتی است که در حالت عادی برای انسان خطراتی نداشته و بسته به اینکه این ذرات وارد بینی، گلو و پوست شده باشد عوارض متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.

شیر کانی بیان داشت: گرد و غبار معمولاً به‌صورت لایه‌ای با ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متر از سطح زمین با بادهای محلی شکل‌گرفته و در طول چند ساعت از بین می‌رود اما ریز گردها به دلیل اندازه بسیار کوچک، جبهه‌های وسیعی از جو زمین را اشغال کرده و چندین روز در اطراف ما معلق باقی می‌مانند.

وی با اشاره به اینکه عوارض آلرژی در افرادی که زمینه ژنتیکی دارند بیشتر خود را نشان می‌دهد تصریح کرد: ریز گردها زمانی که در هوا منتشر می‌شوند می‌توانند بارهای ویروسی، میکروبی، مواد شیمیایی، آلاینده‌ها، گرده‌های گل، ریزه‌های قارچ‌ها و علف‌زارها را به همراه خود حمل و به ریه فرد وارد کنند که به دلیل استنشاق طولانی‌مدت عوارضی را برای افراد به وجود می‌آورد.

اوایل خرداد تا مهرماه بیشترین حضور ریز گردها

فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری‌های نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اوایل خرداد تا مهرماه بیشترین حضور ریز گردها در استان بوشهر است، بنابراین آسیب‌زایی آن‌ها در این فاصله زمانی بیشتر بوده و افراد باید نکات پیشگیرانه را رعایت کنند.

شیرکانی تصریح کرد: با شدت گرفتن گرما تأثیرات منفی ریز گردها نیز بیشتر شده و توصیه می‌شود افراد از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ عصر به‌جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

وی با بیان اینکه بیماران مبتلابه آسم و آلرژی، بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار، کودکان و سالمندان، بیشتر در معرض خطرات ریز گردها قرار دارند افزود: استفاده از ماسک‌های کاغذی که معمولاً توسط افراد استفاده می‌شود برای گردوغبارها که ذرات بزرگی هستند پاسخگو بوده اما برای ریز گردها مفید نیست و افراد باید ماسک‌های N۹۵ یا N۳ که دولایه هستند استفاده و هر ۲ تا ۴ ساعت یک‌بار آن‌ها را تعویض کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توصیه می‌شود افراد برای جلوگیری از اثرات مضر ریز گردها مصرف میوه و سبزی‌ها، مصرف بیش از ۴ تا ۶ لیوان آبمیوه، مصرف مایعات سرشار از کلسیم را در برنامه روزانه خود قرار داده و روزانه استحمام کنند.